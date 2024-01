EuropaPress 4038138 president uteca eduardo olano intervé jornada uteca periodisme

La Unió de Televisions Comercials a Obert (UTECA) ha demanat la regulació dels influencers amb 100.000 seguidors i una facturació anual de 100.000 euros perquè es vegin obligats a complir amb la llei General de Comunicació Audiovisual en matèria de continguts, publicitat i protecció al menor.

En concret, ha reclamat que es rebaixin els llindars dels dos indicadors al Projecte de Reial Decret (PDR) del Ministeri per a la Transició Digital i de la Funció Pública, que en la seva redacció actual fixa en dos milions de seguidors en almenys una plataforma i en 500.000 euros de facturació anual els requisits perquè el perfil sigui un Usuari d'especial rellevància.

Tenir aquesta qualificació obligarà al compliment de la llei General de Comunicació Audiovisual en matèria de continguts, publicitat i protecció al menor, amb la possibilitat d'afrontar sancions fins a 1,5 milions d'euros en els casos d'incompliment més greus.

Així, Uteca ha advertit, en un comunicat, que els llindars marcats a l'actual redacció del projecte "deixen fora la gran majoria dels influencers, que amb una menor base de seguidors tenen una alta capacitat de prescripció i desenvolupen una recurrent activitat publicitària i de creació de continguts".

Per això, ha proposat, en el tràmit de consulta pública sobre el projecte, que tots aquells amb almenys 100.000 seguidors al conjunt de les plataformes i amb un mínim de 100.000 euros de facturació anual, tant en metàl·lic com en espècie, tinguin la consideració d'usuaris d'especial rellevància i, per tant, estiguin obligats al compliment de la llei.

En aquest sentit, ha recordat que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i l'Associació d'Usuaris de la Comunicació (AUC) s'han manifestat en termes similars.

Alhora, ha insistit que si es mantenen uns llindars "tan elevats", el gruix dels influencers "quedarà exempt" del compliment de la Llei General de Comunicació Audiovisual que, entre altres qüestions, prohibeix i sanciona la difusió de continguts d'odi i violència , a més de la difusió de publicitat perjudicial i no senyalitzada.

"L'intent de regulació serà irrellevant i no tindrà cap impacte. L'efecte pràctic serà l'equivalent a no haver aprovat cap regulació", ha avisat, per alertar que aquest projecte és "una oportunitat única, que no s'ha de desaprofitar".

D'aquesta manera, ha incidit en la necessitat d'impulsar que la majoria d'influencers "abandonin el salvatge oest on desenvolupen la seva activitat amb la complicitat de les plataformes que els acullen".

"Si la regulació vol assolir l'objectiu de reduir considerablement l'actual situació de difusió sense control de continguts audiovisuals i comunicacions publicitàries perjudicials en plataformes com Tik Tok o Instagram, el Govern ha d'ampliar considerablement el nombre d'influencers obligats a complir la llei", ha dit sentenciat.