Jennifer Bell / EuropaPress

Jennifer Hermoso ha estat la primera convidada a la nova temporada de Planeta Calleja , on va parlar obertament del que ha sentit al 'cas Rubiales', una tempesta que va arrencar quan l'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) li va donar un petó a la futbolista sense el seu consentiment després de la final del Mundial.



Durant la seva expedició a Islàndia amb Jesús Calleja, la madrilenya va explicar quina va ser la seva experiència personal més difícil. Pocs mesos després de guanyar el Mundial amb la selecció espanyola i de viure l'incident amb Rubiales, la davantera va anunciar que se n'anava a Mèxic per jugar al Tigres. Tot i això, l'alegria per aquest nou desafiament es va veure ràpidament entelada per un drama personal a què va haver d'enfrontar-se.

"Per coses del destí decideixo que aquell dia no m'havia d'anar. Em van deixar quedar uns dies més i anar-me'n el cap de setmana i just abans d'anar-me'n, a la meva mare li va donar un ictus", va confessar.

"Crec que el destí em va posar allà per veure la meva mare i poder ajudar-la. Jo era a casa i vaig ser la que va trobar la meva mare a terra. A part de tot el que portes, que passessin aquestes coses…", afegia entre llàgrimes . Afortunadament, la mare de la campiona del món no ha patit seqüeles.