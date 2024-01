Pronòstic del temps per aquest dimarts 16 de gener a Catalunya @METEOCAT

A CatalunyaPress us oferim la previsió del temps per aquest dimecres 17 de gener a través del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat):

Nuvolositat

De matinada la nuvolositat augmentarà i el cel quedarà molt ennuvolat o cobert per tot arreu, excepte el quadrant nord-est, on estarà parcialment ennuvolat per núvols alts i mitjans. Malgrat tot, al centre del dia la nuvolositat minvarà i quedarà entre poc i mig ennuvolat en general, excepte el vessant sud del Pirineu i Prepirineu occidental, on es mantindrà molt ennuvolat o cobert i punts de la resta del terç oest on n'arribaran algunes núvols.

Precipitacions

Al vessant sud del Pirineu i Prepirineu occidental s'espera precipitació al llarg de la jornada. D'altra banda, fins a primera hora de la tarda, s'espera la resta de la serralada i de la meitat oest del país i és possible a la resta del territori. La precipitació serà feble i entre inapreciable i exigua en general, llevat del vessant sud del Pirineu i Prepirineu occidental on serà feble o moderada i s'hi acumularan quantitats poc abundants en conjunt i abundant o localment molt abundant a cotes elevades. La cota de neu començarà de matinada als 2.400 metres ia partir de mitja tarda se situarà als 2.000 metres.

Temperatura

La temperatura mínima i màxima pujarà entre lleugerament i moderadament a tot el país. Tot i així, la mínima podrà pujar acusadament al litoral i prelitoral nord i també la màxima a Ponent. La temperatura màxima podrà superar els 20 °C a punts del litoral, prelitoral, pla de Lleida i la plana de Bages.

Visibilitat

La visibilitat serà entre regular i dolenta tot el dia al vessant sud del Pirineu i Prepirineu occidental. A la resta del país serà bona o regular.

Vent

A l'inici de la jornada el vent bufarà fluix i de direcció variable en conjunt, amb intervals de calma a l'interior i amb règim de terral al litoral, tret del sud de la Costa Brava on bufarà vent de component sud entre flux i moderat. Durant les hores centrals del dia s'imposarà el vent de component sud entre flux i moderat, amb cops forts a la meitat est. Al final del dia, girarà per tot arreu a component oest, també entre fluix i moderat amb alguns cops forts. Independentment, a les cotes altes del Pirineu, Prepirineu i Montseny bufarà vent de component oest entre moderat i fort.