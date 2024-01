El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, David Mascort, i la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en roda de premsa posterior al Consell Executiu - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

Càmpings, hotels i comunitats de veïns no podran omplir les piscines quan Catalunya entri en estat d'emergència per sequera, mentre que gimnasos i clubs esportius sí que ho podran fer, encara que tindran limitacions.

Ho ha dit aquest dimarts el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, a la roda de premsa posterior al Consell Executiu, en què ha explicat que les piscines de càmpings i hotels es podran seguir utilitzant però sense omplir-se, tal com recull el Pla de Sequera, i que seran els ajuntaments els que controlaran que això no passi.

Per part seva, els gimnasos i clubs esportius de Catalunya que tinguin piscines cobertes inscrites al cens d'equipaments esportius de la Generalitat i les descobertes obertes tot l'any per a l'esport federat podran omplir-les en estat d'emergència per sequera, sempre que ho compensin estalviant aigua a la resta de les instal·lacions.

Es tracta d'una de les modificacions que la Generalitat ha aprovat aquest dimarts en el marc del Pla Especial de Sequera de Catalunya i que començarà a aplicar-se una vegada es declari la situació d'emergència, que serà quan els embassaments de les conques internes catalanes se situïn al 16% de la seva capacitat --situant-se aquest dimarts en un 16,2%--.

Mascort ha explicat que l'Executiu català ha flexibilitzat algunes mesures del pla perquè es pugui seguir practicant esport, i ha recordat que aquesta sequera “és la més intensa i dura” que ha patit Catalunya des que es recullen dades.

Modificació per a la pràctica esportiva

Fins ara, el Pla de Sequera prohibia l'ompliment total o parcial de les piscines, i amb la modificació es permetrà que a l'estat d'emergència 1 es podran omplir però s'haurà de compensar amb el tancament parcial de les dutxes; a la fase 2, si es manté oberta la piscina s'hauran de tancar les dutxes; ia la 3 hauran de tancar les dutxes tots els clubs, tinguin o no piscina.

Pel que fa a l'esport federat que necessita reg, com el futbol, a la fase d'emergència 1 es podran regar els camps però hauran de compensar la despesa d'aigua; a la fase 2 si volen regar hauran de tancar dutxes; ia la fase 3 hauran de tancar dutxes obligatòriament.

A la fase 1 es limitarà l'ús d'aigua a 200 litres per habitant i dia, a 180 a la fase 2 ia 160 litres per habitant i dia.

Jardins i altres usos



La modificació del Pla Especial de Sequera permetrà que en situació d'emergència 1 i 2 es puguin regar jardins botànics i arbres i plantes per supervivència, però amb aigua regenerada o freàtica, "sempre que no competeixi amb l'abastament domiciliari" i amb la mínima quantitat possible, amb l'objectiu de garantir refugis climàtics.

En el cas dels llacs artificials o fonts ornamentals, es manté la prohibició de l'ompliment complet o parcial, excepte a les basses que serveixen per a la "recuperació d'espècies autòctones o en risc", i que es puguin omplir amb aigua regenerada o freàtica.

També es manté la prohibició de la neteja de qualsevol tipus de vehicle, excepte si es fa en negocis de neteja de vehicles que tinguin algun tipus de sistema de recirculació de l'aigua.

A més, el Pla de Sequera inclou noves concrecions, com la prohibició de l'ús de dutxes o instal·lacions per a la neteja de peus a les platges, o activitats com les pistes de gel temporals o d'ús lúdic o festes de l'escuma i similars.

Cabals

L'ACA ha demanat al Govern modificar els cabals ambientals dels rius per cabals mínims per garantir-ne l'abastament: en el cas del riu Muga ha proposat passar del cabal actual de 135 litres per segon a 40 litres per segon; al Ter de 2.000 litres per segon a 600; i al Llobregat de 500 a 250.

A més, dos dies per setmana durant sis hores es faran 'hidropuntes', és a dir, es permetrà més cabal puntualment, de manera que a la Muga, que circularan 40 litres per segon, dos dies a la setmana durant sis hores sortiran 300 litres per segon; al Ter 3.000; i al Llobregat 500.

Finalment, a l'estat d'emergència hi haurà moratòria en la posada en marxa d'activitats econòmiques que requereixin un alt ús d'aigua al municipi on s'instal·lin, i es tractarà d'activitats com ara granges, planejament urbanístic, ampliació d'hotels o indústria .

El departament ha informat que, en col·laboració amb la Conselleria d'Interior de la Generalitat, Protecció Civil posarà en prealerta el Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per elaborar un seguiment de l'afectació de l'episodi de sequera a la població civil.