El pontífex, en una imatge recent. Foto: Europa Press

El Papa Francesc ha defensat que el "plaer sexual" és "un do de Déu" però ha lamentat que "està minat per la pornografia" que imposa una narrativa de "cosificació" de l'altre.

Així s'ha pronunciat durant l'audiència general d'aquest dimecres 17 de gener que ha celebrat a l'Aula Pau VI del Vaticà abans desenes de fidels.

Durant la catequesi, el Pontífex ha reflexionat sobre la luxúria i ha plantejat que al cristianisme "no hi ha cap condemna de l'instint sexual", després de recordar que un llibre de la Bíblia, el Cantar dels Cantars, "és un meravellós poema d'amor" entre dos nuvis". Tot i això, ha advertit que aquesta "bonica dimensió" de la humanitat "no està exempta de perills".

Així, ha lamentat "la satisfacció" sexual "sense relació" pot generar "formes d'addicció". Per això, ha assegurat que el pecat de la luxúria "devasta les relacions entre les persones". "Quantes relacions que van començar de la millor manera s'han convertit després en relacions tòxiques, de possessió de l'altre, mancades de respecte i de sentit dels límits? Són amors en què ha faltat la castedat", s'ha preguntat.