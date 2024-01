Miguel Borra @ep

El president de la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), Miguel Borra, ha advertit aquest dimecres que els acords aconseguits entre el PSOE i Junts, entre ells la cessió de les competències de migració, poden suposar un risc per als empleats públics que desenvolupen la seva tasca a Catalunya: “Si deixen de tenir competències, els seus llocs de treball quedaran buits de contingut”.

"Hem rebut moltíssimes trucades d'empleats públics que estan gestionant les tasques d'immigració a Catalunya. Tenen dubtes, estan preocupats davant les declaracions que ha fet el Govern i hem exigit al Govern que ens digui exactament què passarà amb aquests empleats" públics que presten els seus serveis en aquestes tasques d'immigració", ha assenyalat aquest dimecres durant la jornada 'Front a l'Amnistia: igualtat, llibertat i dignitat' organitzada pel Grup Popular.

Segons ha explicat Borra, encara no han rebut resposta del Govern, però ha alertat que si aquests empleats públics deixen de tenir competències, “els seus llocs de quedaran buits de contingut amb la qual cosa hauran de ser, potser, traslladats a altres llocs en altres províncies o altres comunitats autònomes".

Esperant explicacions del Govern

Per tant, ha avisat a l'Executiu que "estaran vigilants" i ha expressat la seva preocupació per aquelles mesures que impliquin un desequilibri econòmic entre territoris i la cessió de competències com la Seguretat Social, l'ocupació pública o la prevalença dels convenis laborals autonòmics respecte als estatals, entre altres coses.

"Vigilarem que la classe política respecti la independència del conjunt d'empleats públics i que aquests comptin amb la seguretat jurídica necessària en l'exercici de les seves funcions", ha advertit Borra durant la seva intervenció.

No es poden obviar els avisos sobre l´amnistia

El dirigent del CSIF també ha analitzat la Llei d'Amnistia presentada pel PSOE i inclosa als pactes d'investidura amb les formacions independentistes. Una qüestió "política" sobre la qual és "prematur" pronunciar-se, atès que encara es desconeixen els termes en què s'acabarà articulant la norma i seran els òrgans judicials els que s'hauran de pronunciar sobre això.

Tot i així, Borra s'ha mostrat "preocupat" per les diferents posicions que estan avisant sobre la inseguretat jurídica i els dubtes sobre l'encaix costós de la norma. "No podem obviar alguns avisos i crítiques que s'estan produint des de la política, polítics de diferents tendències, també del PSOE, que dubten de la viabilitat d'aquesta llei", ha incidit.