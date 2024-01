Captura del vídeo de Facebook

El Partit Popular d'Úbeda (Jaén) ha denunciat una presumpta manipulació d'un sorteig nadalenc en què es van assignar dos premis de 550 euros. El partit suggereix que el regidor de Comerç, Indústria i Artesania, José Luis Madueño , podria haver finançat personalment la butlleta de la segona persona premiada.

Segons informa La Razón , l'afortunada va resultar ser un familiar de la regidora d'Urbanisme del mateix Ajuntament, que ja havia estat premiada al mateix sorteig l'any 2022. Des de l'Ajuntament, han rebutjat categòricament les acusacions i apunten que és un intent de desprestigiar la reputació de Madueño.

A més, han informat que han iniciat accions legals presentant denúncies davant de la Policia Nacional per injúries i calúmnies, alhora que avaluen la possibilitat de portar el cas a l'àmbit penal. "Entenem que certs comentaris vulneren el principi de presumpció d'innocència i estan basats en aquesta campanya de desprestigi injustificada", comenten.

"El sorteig es fa amb total pulcritud i honestedat, per això s'enregistra i s'emet", ha recalcat Madueño a la Cadena Ser, i ha afegit que "alguns s'han fixat massa, pretenent veure el que no és". Madueño també ha considerat que "se li ha fet mal a ell, a la seva companya a l'equip de Govern ia l'Ajuntament" i que aquest patiment "no és de justícia".

Durant el sorteig realitzat el 26 de desembre, el representant socialista va ser responsable de seleccionar la papereta guanyadora amb l'ajuda d'una nena que va actuar com a mà innocent.

Tot i això, el vídeo d'aquest esdeveniment, compartit a Facebook, exhibeix moviments peculiars per part del regidor, la qual cosa ha generat sospites sobre l'autenticitat del premi. Madueño, en la seva defensa, ha caracteritzat aquests moviments com a "accions naturals".

El PP assenyala que es pot observar el regidor traient una butlleta arrugada de la butxaca, malgrat que els altres estaven perfectament doblegats. Com a resposta a aquests esdeveniments, el president provincial del Partit Popular (PP) de Jaén, Erik Domínguez, juntament amb Antonio Repullo, secretari general del partit a Andalusia, van anunciar la intenció de la formació de sol·licitar un ple extraordinari per demanar la destitució del regidor .