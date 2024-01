Arxiu - Una de les piragües que ha arribat al port de La Restinga, a 23 d'octubre de 2023, a El Hierro, Santa Creu de Tenerife, Tenerife, Canàries (Espanya). - Europa Press - Arxiu

L'arribada de menors d'edat migrants a Espanya va augmentar més del 116% el 2023, segons ha informat aquest dimecres Save the Children. En concret, ha assenyalat que han arribat de manera irregular 5.151, 2.776 més que el 2022.

Així mateix, l'ONG ha indicat que la "immensa majoria" dels que han arribat, tant el 2022 com el 2023, han estat nens, tot i que els últims mesos s'ha vist un increment de l'arribada de nenes.

En total, aquest 2023 van arribar 56.852 persones migrants de forma irregular a Espanya, suposa un 82,1% més que el 2022, quan se'n van registrar 31.219, segons dades del Ministeri de l'Interior.

En aquesta línia, les Canàries van registrar l'arribada de 39.910 persones, de les quals 2.274 eren nens i adolescents, a data de 6 d'octubre del 2023, davant dels 1.713 del 2022, segons dades del Govern canari. "Una de les raons per les quals s'ha vist aquest creixement de les arribades a les Canàries és per la situació crítica que es viu al Magrib i en altres països propers com el Senegal", ha explicat LA directora de polítiques d'infància a Save the Children , Catalina Perazzo.

Així, l'ONG ha precisat que el Senegal viu una "crisi social i política" que ha desembocat en disturbis i enfrontaments, i que "pot ser una de les raons per les quals milers de persones van migrar a l'octubre", quan l'arxipèlag en va rebre gairebé 15.000 migrants. A més, ha exposat que a les causes polítiques, s'hi afegeix la inestabilitat alimentària i la crisi climàtica, "que genera cada vegada més migracions". A nivell global, ha recordat que les Nacions Unides calcula que cada any 20 milions de persones abandonen la seva llar per fenòmens meteorològics extrems, com la sequera perllongada, les pluges torrencials, la desertificació, etc.

L'ONG també ha destacat que a finals de desembre es va conèixer la mort d'un nen i d'un jove de 18 anys per fred en una piragua rescatada a les Canàries. Amb elles, el nombre de morts totals d'adults i nens el 2023 al camí cap a Espanya -tant la ruta canària com a la Mediterrània - puja a 1.411, segons l'Organització Internacional per a les Migracions. El nombre de nens, nenes i adolescents que han mort a la seva ruta migratòria seria d'almenys 51 morts, tot i que Save The Children ha afirmat que l'Organització Internacional per a les Migracions reconeix que podrien ser molts més els morts en el viatge migratori.

Precisament, Save the Children ha detallat que es tracta de "menors que fugen de països en guerra, d'entorns hostils o de la manca d'oportunitats als països d'origen". Per això, l'organització demana, a més d'aquesta coordinació entre comunitats i la creació d'un protocol, "més places i finançament per als nens, nenes i adolescents que aviat seran més grans".

Igualment, organitzacions com Save the Children han alertat que s'utilitzen mètodes per determinar l'edat amb "marges d'error" que deixen nens i nenes fora del sistema de protecció. Així, ha assenyalat que la Fiscalia ha xifrat en 200 els menors que van ser tractats com a adults. "En alguns casos, hi ha adolescents que diuen que són més grans perquè pensen que així tindran més oportunitats de quedar-se al país", ha assegurat Perazzo.

COMSIÓ INTERMINISTERIAL DE MIGRACIONS



Respecte a la creació d'una Comissió Interministerial de Migracions que ha aprovat recentment el Govern, l'ONG considera aquest organisme "essencial", ja que, segons ell, "cal que es doni un impuls addicional a la qüestió crucial del repartiment de nens i nenes sense referents familiars entre comunitats autònomes".

"La gestió de la situació de la infància i adolescència no acompanyada és un desafiament complex i urgent que requereix una resposta integral i coordinada per garantir el seu benestar i protecció", ha recalcat Perazzo per afegir que s'ha de facilitar la seva inclusió a la societat tenint en compte explica "el seu interès superior considerant qüestions com si tenen familiars o xarxa al territori".

D'altra banda, l'ONG ha fet al·lusió a la situació d'Irun, que "fa uns quants anys que es converteix en una ciutat de trànsit per als centenars de migrants que creuen la frontera cap a França". Alhora, ha recordat que el nombre de persones en trànsit entre Baiona i Irun els últims anys ha experimentat un "ràpid" increment, registrant-se 5.837 persones el 2018, 4.244 el 2019, 3.493 el 2020 i arribant a les 8.115 persones el 2021 i el 2022. D'aquests últims, 1.063 eren dones, i d'aquestes, la meitat viatjava amb menors a càrrec seu, segons dades del Govern Basc.

Igualment, ha avisat que al voltant del 90% dels migrants que es mouen a aquesta ciutat han passat abans per les Canàries. "El seu objectiu és arribar a França, encara que de vegades triguin més del que és habitual (24 a 72 hores) a creuar la frontera pels controls fronterers francesos", ha informat.

Save the Children ha posat en marxa juntament amb sis ONG europees més un projecte "per protegir i detectar casos de tràfic de nens, nenes, joves i dones menors de 30 anys". El projecte es desenvolupa a les fronteres d'Espanya (Irun), França i Itàlia. "Nens i nenes de poca edat arriben a territori espanyol acompanyats per adults que diuen ser els seus pares, no obstant, els esforços que es realitzen no són suficients per comprovar una possible situació de tràfic. La situació és especialment delicada en aquelles zones de pas com és Irun (País Basc). Cada vegada que arribi a Espanya un nen en situació irregular, s'ha de valorar la situació de risc, investigar-se adequadament i adoptar mesures de protecció eficaces", ha conclòs Perazzo.