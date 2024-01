Pronòstic del temps per aquest 17 de gener a Catalunya - METEOCAT

A CatalunyaPress us oferim la previsió del temps per aquest dijous 18 de gener a través del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat):

Nuvolositat

El cel estarà serè o poc ennuvolat en general per bandes de núvols alts. Tot i així, fins al migdia el cel estarà mig ennuvolat, o localment molt ennuvolat, al quadrant nord-oest, amb nuvolositat més abundant al vessant sud del Pirineu Occidental on estarà puntualment cobert. A la tarda, la nuvolositat augmentarà al vessant nord del Pirineu i en punts de l'extrem nord-est. Al final del dia augmentaran els núvols mitjans pel sud i l'oest.

Precipitacions

Fins a primeres hores del matí s'espera precipitació feble al vessant sud del Pirineu i Prepirineu occidental. A la tarda, és probable alguna precipitació feble a l'extrem nord del Pirineu. La precipitació serà feble i exigua en general. La cota de neu baixarà dels 1.800 als 1.600 metres, si bé al vessant nord al final del dia se situarà al voltant dels 1.100 metres.

Temperatura

La temperatura mínima baixarà moderadament, mentre que la temperatura màxima serà lleugerament més baixa en general, tot i que al litoral podrà quedar similar o lleugerament més alta.

Visibilitat

La visibilitat serà entre regular i dolenta fins a primera hora de la tarda al vessant sud del Pirineu i Prepirineu occidental. A la resta del país serà bona, tot i que empitjorarà al vessant nord del Pirineu al llarg de la tarda.

Vent

Bufarà vent de component oest en general, amb predomini del sud-oest al litoral i de l'oest a l'interior. Bufarà entre fluix i moderat amb cops forts en general, especialment al prelitoral i l'altiplà Central, així com a cotes altes del Pirineu i sud de la Costa Brava. Tot i així, hi haurà estones de vent fluix i variable de matinada a l'interior, així com al quadrant nord-est a la tarda, quan entrarà la tramuntana al nord de la Costa Brava, moderada amb cops forts o molt forts. Al final del dia, el vent tendirà a quedar fluix i variable a punts de l'interior.