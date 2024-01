Un professor. Foto: Europa Press

Sindicats com CSIF havien alertat, a finals de l'any passat, que les agressions a docents i entre alumnes són cada vegada més habituals, i ara tornen a sortir dades que reforcen aquests fets per part d'un altre sindicat, la Unió General de Treballadors (UGT).

Segons la UGT, el Departament "ignora les peticions del Síndic de Greuges" i també un informe basat en les respostes de 3.222 persones que deixa al descobert la vulneració d’11 articles de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Det fet, el setembre, coincidint amb l'inici del curs escolat, la secció d'Educació Pública va fer arribar al Departament d’Educació i al Síndic de Greuges un detallat informe que deixa clar que la salut del personal docent es veu afectada greument per aquest incompliment.

El sindicat lamenta que, mesos després, "el Departament segueix desatenent les reclamacions" sindicals, del Síndic i de les Comissions Paritàries de Salut Laboral.

GAIREBÉ 3 DE CADA 4 DOCENTS HA PATIT PER LA SEVA INTEGRITAT

Segons apunta el sindicat, prop de 3 de cada 4 professors que exerceixen a Catalunya (el 73,9%) ha temut, en algun moment de la seva trajectòria professional, per la seva integritat física o emocional. Un 53.2% han patit agressions verbals, el 22,1% agressions físiques per part per part d'algun membre de la comunitat educativa i l'11,3% actes vandàlics (al seu vehicle, assetjament a xarxes, pintades...).

El sindicat exigeix que es posin en marxa "campanyes de sensibilització i d’informació" i reclama disposar dels "mitjans suficients per donar atenció psicològica", tant a les persones treballadores com a la resta de persones implicades.

QUÈ FER EN CAS D'AGRESSIÓ?

Però hi ha una dada que és encara més preocupant; i és que gairebé 9 de cada 10 docents que han patit alguna agressió no han estat informats sobre com han d'actuar.

Davant d'aquesta xifra, el sindicat torna a posar sobre la taula la necessitat que Educació dissenyi "una campanya d’informació, així com millorar l’accessibilitat i la comunicació". "Cal informació i formació continuada per prevenir i actuar", reblen.

I és que aquestes situacions provoquen problemes d'ansietat (pressió al pit, insomni, estrès...) davant la situació d'haver d'anar a treballar amb algun grup determinat. Cal tenir en compte que les situacions d’estrès emocional al lloc de treball poden afectar la salut física i mental i ser motiu de baixa laboral, de forma que el sindicat exigeix "crear un entorn segur als centres educatius on el professorat pugui comunicar de forma oberta les situacions de risc".