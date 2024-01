Arxiu - Façana del Tribunal Suprem

El Tribunal Constitucional (TC) ha adoptat aquesta setmana dues sentències de pes, en els casos de l'exdiputat d'Unides Podemos Alberto Rodríguez i el coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, que esmenen les decisions adoptades pel Tribunal Suprem (TS) a tots dos assumptes, cosa que ha generat malestar en aquesta seu judicial perquè considera que la cort de garanties s'ha extralimitat en les seves funcions envaint les del TS.

L'objecte de la polèmica és, per una banda, la decisió del Ple del TC d'anul·lar la condemna que el Suprem va imposar a Rodríguez per propinar una puntada de peu a un policia durant una manifestació a La Laguna (Tenerife) celebrada el 2014 contra la 'llei Wert'. Va ser condemnat a 1 mes i 15 dies de presó, com a pena principal, ia la inhabilitació per a l'exercici del dret al sufragi passiu, com a pena accessòria.

Posteriorment, el Suprem el va substituir la pena de presó per una multa d'uns 540 euros, però li va mantenir la inhabilitació, cosa que el va fer perdre l'escó. Per al TC, aquesta decisió va suposar un "desproporcionat sacrifici". Al seu parer, al reemplaçar-se la presó per multa la pena accessòria va haver de decaure, encara que la mateixa sentència del Constitució admet que aquesta operació jurídica dóna lloc a una "interpretació controvertida".

Pel que fa a Otegi, aquest mateix dimecres el Ple ha acordat emparar-lo anul·lant l'ordre del Suprem de repetir el judici en contra pel 'cas Bateragune', en entendre que suposaria infringir el principi penal que prohibeix jutjar una mateixa persona dues vegades per els mateixos fets, però en paral·lel manté la condemna que va dictar al seu dia l'Audiència Nacional (AN), amb penes de fins a 6 anys i mig de presó que ja estan purgades.

Aquesta última sentència ha generat més divisió de l'habitual al si del TC, on ja és usual que els anomenats bloc progressista i conservador --integrats per 7 i 4 magistrats, respectivament-- votin separats. La sentència d'Otegi comptarà, a més, amb un vot concurrent de tres magistrats progressistes perquè no comparteixen amb els altres col·legues que la decisió adoptada pel Ple tingui altres conseqüències diferents de la nul·litat de l'ordre de repetir el judici.

Des del Suprem, aprecien en dues sentències una "excessiva" intromissió del Constitucional en el seu estudi de les dictades pel TS. Les fonts jurídiques consultades per Europa Press coincideixen a assenyalar que les competències dels dos tribunals estan perfectament delimitades, i l'alt tribunal és el màxim intèrpret de la llei en tots els seus ordres jurisdiccionals i la cort de garanties, de la Carta Magna.

Això implica que la Sala Segona del TS és la veu autoritzada per interpretar el dret penal, de manera que el Constitucional s'hauria de limitar a determinar si aquesta interpretació ha causat alguna vulneració de drets fonamentals, exposen les fonts esmentades.

En aquests casos, estimen que el Constitucional s'ha excedit perquè entra a analitzar si les solucions que va aportar el Suprem van ser les correctes, un nivell de detall que creuen que no s'ajusta a les funcions encomanades a la seu de Domenico Scarlatti perquè suposa envair la jurisdicció ordinària, que és el camp de joc del TS.

Adverteixen que aquest "excés" implica convertir el Constitucional en una tercera instància que no està prevista al nostre ordenament jurídic, a més d'una "falta de respecte" al Suprem. Les fonts consultades directament descriuen la situació actual a la cort de garants com "la de la cabina dels germans Marx".

EL "XOC DE TRENS" NO ÉS NOU



Tot i això, alhora recorden que aquest "xoc de trens" entre el Suprem i el Constitucional no és nou. El 2008, la Sala Penal va dictar un acord en què va criticar obertament el TC en entendre que havia sobrepassat la seva jurisdicció constitucional en absoldre els empresaris Alberto Cortina i Alberto Alcocer d'un delicte d'estafa per considerar que la seva conducta en el cas Urbanor' estava prescrita.

Els 14 magistrats de la Sala Segona presents a la reunió --tots menys els emèrits-- van emetre un comunicat en què van defensar que la Constitució a l'article 123 fixa que el Suprem és el màxim intèrpret de la norma penal. En aquell moment, el magistrat Cándido Conde-Pumpido --ara president del TC i magistrat del Suprem entre el 1995 i el 2017-- exercia com a fiscal general de l'Estat.

L'acord en qüestió reiterava advertiments que ja aleshores tampoc no eren nous. L'alt tribunal havia avisat el maig del 2005 i l'abril del 2006 el Constitucional sobre la seva intenció de mantenir la seva jurisprudència sobre la interrupció de la prescripció dels delictes i de defensar la seva supremacia pel que fa a interpretació de les lleis.

Tot i que el malestar torna a ser present als passadissos del Suprem, les fonts consultades asseguren que de moment el tribunal no s'ha plantejat redactar un nou acord relatiu a les fallades recents del Constitucional sobre Rodríguez i Otegi.