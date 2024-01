Dani Alves / EuropaPress

Dani Alves ha modificat novament el seu relat mancant poc menys de tres setmanes per a l'inici del judici, en què serà processat per una presumpta agressió sexual a una noia de 23 anys als banys de la discoteca Sutton de Barcelona, a la nit del 30 de desembre del 2022. Segons l'exfutbolista, estava tan embriac que no era conscient de les seves accions. Amb aquesta nova versió dels fets, el futbolista busca obtenir un possible atenuant en cas de ser condemnat per l'agressió que se li imputa.

Anteriorment, la versió de l'exjugador afirmava que les relacions amb la jove havien estat consensuades i, per tant, no constituïen un delicte. Tot i la introducció del matís sobre l'embriaguesa, la defensa d'Alves continua sostenint aquesta postura. Tot i això, han afegit la referència a l'embriaguesa com a possible atenuant en cas que el tribunal recolzi la versió de la víctima i condemni el futbolista.

ACOSTA EL DIA DEL JUDICI

Falten poc més de dues setmanes per a l'inici del judici, programat per al proper 5 de febrer. Més de trenta testimonis estan convocats, inclosa Joana Sanz. La participació crucial de la model canària, que continua casada amb el futbolista malgrat les acusacions d'agressió sexual i haver expressat la seva intenció de divorciar-se a causa de la controvèrsia, serà fonamental per demostrar que Dani Alves estava sota els efectes de l'alcohol la nit en qüestió.

En aquest cas, Sanz al·lega haver parlat per telèfon amb el jugador quan aquest ja havia consumit diverses copes de més, assegurant que va notar el seu estat ebri. A més, es presumeix que posseeix els rebuts de les consumicions que Alves i els seus amics van realitzar al local.