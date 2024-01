Foto: Universitat Pompeu Fabra

La Unitat d'Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona ha tramitat 20 denúncies per assetjament, abús o insults --entre altres casuístiques-- des del 2014: 18 interposades per alumnes contra Personal Docent i Investigador o personal d'administració, i dues entre estudiants.

Així ho ha explicat el vicerector de Personal Docent i Investigador de la UPF, Pablo Pareja, en què ha detallat que entre el període 2014-2018 es van comptabilitzar set denúncies; entre març del 2018 i desembre del 2019, 8, i entre gener del 2020 i finals del 2022, 5.

"Denúncies entre iguals, entre alumnes, n'hi ha menys perquè s'han de resoldre més fàcilment. Com que són entre iguals, les persones tenen més mecanismes per posar fi a la situació. Davant d'un professor, els alumnes se senten més indefensos i incòmodes", ha afegit. .

DENÚNCIA ENTRE ESTUDIANTS

Una de les denúncies entre alumnes és de l'any 2019, quan dos joves que cursaven el primer curs del grau de dret a la UPF van denunciar que se sentien assetjades per un altre alumne , encara que elles el coneixien "únicament" de coincidir en alguna classe, segons la sentència.

Sense que consti el motiu, el 28 de gener d'aquell any van començar a rebre missatges de l'acusat a través de WhatsApp i "sorpreses per rebre aquests missatges", una li va enviar un missatge dient-li que creia que s'estava confonent de persona.

"ACTITUD D'HOSTIGAMENT"

"Tot i això, l'acusat, amb una actitud de fustigació i amb la finalitat d'alterar la seva vida quotidiana, va continuar enviant aquests missatges fins a l'11 de febrer del 2019", a més de dirigir-los també missatges a través del correu electrònic de la universitat.

Entre els missatges que rebien, el jove els deia que necessitava pensar i tornar a començar amb elles i deixar-ho tot enrere; els agraïa el suport; els demanava que fossin a prop seu; els deia que eren el “ millor regal del món ” i que les esperaria a la porta de la universitat.

"Moltes coses que m'han passat era per arribar a vosaltres, he intentat sortir de l'inframón, però la gent no m'acompanyava, segurament sabeu més que jo, i encara sort, perquè estic ansiós per formar part de les vostres vides", els deia.

LI VAN DEMANAR QUE PARÉS

Les víctimes, "davant la situació de temor i desassossec que patien per la continuació i la reiteració de la conducta de l'acusat", van decidir enviar-li dos missatges demanant-li que no les escrivís més, encara que l'home va continuar amb els missatges i intentava mantenir-hi contactes físics. a la universitat, fins i tot els va manifestar la voluntat de mantenir una relació afectiva amb una i les perseguia pel campus.

"Com a conseqüència de l'anterior, les víctimes van veure alterada greument la seva vida privada i universitària, i es van veure obligades a buscar sempre la companyia de terceres persones per evitar trobar-se a la facultat amb l'acusat", afegeix la sentència.

La universitat va tenir coneixement dels fets i va acordar que les víctimes "es quedarien a casa per estudiar en lloc d'anar a classe", facilitant-los altres aules de la universitat per fer els exàmens, tot i que finalment una de les víctimes va abandonar els estudis.

CONDEMNA

La sentència condemna l'acusat per dos delictes d'assetjament a 10 mesos de presó –en total–, amb inhabilitació especial per a l'exercici del dret de sufragi passiu durant el temps de condemna.

També li van imposar la prohibició de comunicar-se amb les víctimes i aproximar-se a menys de 500 metres, dels seus domicilis, o de qualsevol altre lloc que freqüentin durant quatre anys.

A més, acorden la suspensió de l'execució de cadascuna de les dues penes de cinc mesos de presó per un termini de dos anys si no comet cap delicte durant els dos anys següents i si compleix les penes de prohibició d'aproximació i comunicació imposades.

UNIVERSITAT

Pareja ha explicat que al principi les víctimes no van dir res a les famílies ni a la universitat: "Suposo que pensaven que passaria, i una setmana abans dels exàmens del tercer trimestre i espantades pel to dels missatges, es van dirigir a la degana".

"Vam fer una reunió amb les víctimes i la directora de la Unitat d'Igualtat l'endemà que elles enviessin el correu electrònic explicant els fets. El que van explicar era greu, però a dos dies del període d'exàmens no ens feia temps d'obrir un expedient i obrir mesures cautelars, i per això a curt termini vam proposar que fessin l'examen en un altre campus per fer-los tranquil·les", i també els van oferir servei psicològic, encara que el van rebutjar.

Des de la UPF, al cap de pocs dies van obrir un expedient i van aplicar la mesura cautelar que l'acusat no es pogués matricular el curs següent, però les joves van interposar una denúncia als tribunals i en el moment del judici “l'expedient disciplinari va haver de quedar suspès", encara que l'acusat igualment no es va matricular el curs següent.

"Com a institució ens vam quedar una mica amb una sensació incòmoda, ja que vam fer tot el possible i vam aplicar tots els protocols possibles, però si haguéssim tingut coneixement abans o si expliquéssim millor quins són els drets dels estudiants, potser s'haurien sentit còmodes per explicar-ho abans", ha manifestat Pareja.

També ha detallat que no es van personar al judici perquè estaven fent l'expedient disciplinari i hi havia una investigació oberta, i "la universitat no es podia personar perquè seria prendre part d'una cosa que encara no s'ha resolt".