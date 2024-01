El Grup Social ONCE està a punt de tancar el termini d'admissió de treballs als seus XXVI Premis Tiflos de Periodisme , per a treballs publicats a mitjans de comunicació durant tot l'any 2023. El divendres, 26 de gener, és el darrer dia per a la recepció .

Com en edicions anteriors, s'estableixen quatre modalitats de participació: Premsa Escrita, Ràdio, Televisió i Periodisme Digital, guardonada -cadascuna d'elles- amb un premi de 9.000 euros.

Els treballs (un màxim de quatre a cada categoria) podran presentar-se en qualsevol llengua oficial de l'Estat, aportant -si fos el cas- la traducció al castellà per facilitar la tasca del jurat. Els treballs es podran remetre, fins al 26 de gener de 2024, a la Direcció de Comunicació, Imatge i Marca del Grup Social ONCE, a les adreces gabinetedeprensa@once.es, o carrer de La Corunya núm. 18, 28020 Madrid.

Els Tiflos de Periodisme són uns premis ja consolidats a la professió periodística, amb més de 150 treballs reconeguts al llarg de la seva història, i uns guardons molt valorats, ja que són els mateixos professionals dels mitjans de comunicació els que atorguen el premi.

El guardó es concedirà als treballs publicats en mitjans de comunicació de l'Estat espanyol que, segons el jurat, millor exaltin els valors relacionats amb la inclusió de les persones amb discapacitat i la supressió de barreres físiques i mentals que, de vegades, imposa la societat.

Els participants en qualsevol de les modalitats d'aquests Premis Tiflos hauran d'incloure a la candidatura un exemplar signat del consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals.

