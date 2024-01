Foto: Cosmocaixa

La societat actual ha estat testimoni de dues grans pandèmies que han causat estralls arreu del món: el VIH i el SARS-CoV-2. Estudiar durant més de trenta anys el VIH ha permès acumular coneixement que ha resultat molt útil per fer front a la recent pandèmia de la COVID-19. I investigar les malalties infeccioses ha proporcionat una àmplia experiència en l’estudi del sistema immunitari, fet que, al mateix temps, ha portat al desenvolupament de vacunes, immunoteràpies i nous fàrmacs.

Aquest coneixement ha aportat aprenentatge no tan sols contra futures pandèmies, sinó també contra altres malalties com per exemple el càncer, l’Alzheimer o les cardiopaties. Però de debò tenim prou preparació per afrontar les malalties del futur? En aquesta conferència el Dr. Bonaventura Clotet, expert en malalties infeccioses i en recerca de vacunes, respondrà aquestes preguntes i altres sobre el present i el futur de la nostra salut.

A CÀRREC DE: Bonaventura Clotet, director d’IrsiCaixa, president de la Fundació Lluita contra les Infeccions i director territorial sobre Malalties Infeccioses de l’Àrea Metropolitana Nord de l’ICS.

HORARIS: Dijous 25 de gener a les 19 hores.

COMENTARIS: