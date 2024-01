Edifici de la seu de Telefónica / EuropaPress

Quan falten tres mesos per al Centenari, Telefónica posa en marxa el que serà l'any més especial de la seva història. La companyia vol celebrar aquesta singular fita, amb el seu equip, els seus clients, els seus accionistes i la societat en general, a través de diferents iniciatives que tindran lloc els propers mesos, amb especial intensitat al voltant del 19 d'abril, quan es compliran cent anys de la constitució de la Companyia Telefònica Nacional d'Espanya (CTNE), la primera denominació.

Cent anys de transformació constant que han permès a Telefónica passar de ser un operador de serveis de veu a una companyia tecnològica preparada per als desafiaments del món digital amb vocació daconseguir un impacte positiu i “fer el nostre món més humà connectant la vida de les persones ”, el seu propòsit de companyia.

El passat mes de desembre es va estrenar la primera campanya institucional associada al Centenari, Petons. L' espot mostra l'evolució de la tecnologia des del 1924 i com gràcies a ella Telefónica ha connectat les persones a través d'un gest tan humà i senzill com un petó. En una segona fase, la campanya ha fet servir eines de big data per revelar que les xarxes de Telefónica transporten més de 10 milions de petons cada dia.

Petons és el primer llançament d'Imaginem-nos, la plataforma de marca amb què Telefónica vol comunicar les diferents iniciatives d'un Centenari que mira molt més al futur que al passat.

També a través de Petons s'ha donat a conèixer el logotip del Centenari, una imatge de marca que adapta el logotip habitual als 100 anys que se celebren i que acompanyarà al llarg de l'any a les marques comercials (Movistar, O2, Visc, Telefònica Empreses, Telefònica Tech…).

“Telefónica aborda el seu Centenari com un trampolí cap als propers 100 anys –explica María García-Legaz, responsable de la Comissió del Centenari de Telefónica–. És una fita històrica que ens permet mirar amb orgull cap al nostre passat i amb tota la il·lusió i l'empenta cap al nostre futur, i així volem compartir-ho i celebrar-ho. Aquest és el punt de partida de la campanya “Petons”, i l'esperit que volem que impregni totes les iniciatives del 2024”.

DOCUMENTAR LA HISTÒRIA

Telefónica estrena la seva web del Centenari, www.telefonica100.com , un site especialment dissenyat i desenvolupat per proposar un recorregut per la història de la companyia a través d'una selecció de peces del seu arxiu documental –que s'ha digitalitzat i catalogat també amb motiu de l'aniversari-. La web, concebuda com una línia del temps interactiva, ens porta del passat al futur i anirà creixent amb nous continguts a mesura que es vagin succeint els esdeveniments del Centenari.

La catalogació i la digitalització de l'arxiu documental és un dels grans projectes desenvolupats per Telefónica i la seva Fundació amb motiu del Centenari. Més de 60.000 peces -fotos, vídeos, àudios i documents de tota mena des de la dècada de 1920 fins a principis d'aquest segle- que mostren la història i evolució de Telefónica a través dels seus empleats, els seus edificis, les diferents tecnologies i dispositius, la expansió internacional, la publicitat... Un llegat imprescindible que quedarà arxivat digitalment per sempre.

www.telefonica100.com és també l'aparador on trobar alguns dels testimonis recollits a “Voces Telefónica”, un altre dels projectes vinculats al Centenari amb què s'ha volgut recollir el llegat sonor d'aquest segle. Més d'un centenar de xerrades amb tota mena de persones vinculades a Telefónica les últimes dècades que, amb els seus testimonis, ajuden a dibuixar la cara més humana de la companyia.