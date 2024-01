Militars acordonant el lloc on han estat localitzats els dos militars morts a la base de Cerro Muriano. - RAFAEL FUSTA/EUROPA PRESS

El Jutjat Togat Militar número 21 de Sevilla, que investiga la mort accidental de dos militars a la base de Cerro Muriano (Còrdova) el 21 de desembre passat durant el desenvolupament d'un exercici, "ha dictat una interlocutòria incoant sumari i imputant", per tals fets, "al capità" de la companyia de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X a què pertanyien els militars morts, i també "a un dels tinents i un dels sergents, per un presumpte delicte de l'article 77 del Codi Penal militar contra l'eficàcia del servei”.

Així ho ha donat a conèixer aquest divendres l'advocat Luis Romero, que representa la família del soldat mort, Carlos León, que ha explicat que la imputació dels dos oficials i el suboficial és perquè "les mesures de seguretat no van complir la seva funció aquest dia i perquè no hi havia en aquest cas una línia de vida", quan els militars van morir ofegats al travessar un llac, durant un exercici.

A això s'hi suma, segons ha precisat el lletrat de l'acusació, que les motxilles que portaven els militars i "que havien de servir de flotador, no estaven degudament estandarditzades i tenien un sobrepès, moltes de tres quilos i mig, per això tant no eren aptes, entre altres motius", per fer-se servir en aquest exercici, opinant Romero que, d'aquesta manera, "se li ha donat la raó" per part del Jutjat Togat Militar.