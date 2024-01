Netflix

Netflix prepara canvis al sistema per recomanar sèries i pel·lícules als seus subscriptors i aviat eliminarà una de les seves funcionalitats. La plataforma de streaming prescindirà del percentatge de coincidència, una eina que ajudava a predir si un títol agradaria a un usuari en funció del seu historial.

Així ho ha revelat IndieWire, que afirma que ara Netflix apostarà pels tags o etiquetes, paraules o frases de moda que es mostren a la part inferior de la finestra emergent. Segons The New York Times, la classificació de continguts per tags és una de les prioritats per a Netflix, que té 30 empleats dedicats únicament a aquesta tasca.

"Imagina't revistes que no tenen portada i només tenen fotografies. Els tags marquen molt la diferència com una línia de portada en aquesta decisió instantània d''això és per a mi'", va explicar Allan Donald, director de producte de Netflix, a The New York Estafis. La directora de productes de Netflix, Eunice Kim, va declarar al diari que, si l'usuari no reprodueix el contingut en uns 53 segons, les possibilitats de veure alguna cosa disminueixen "precipitadament".

Hi ha més de 3.000 etiquetes per classificar contingut a Netflix. Segons The New York Times, les més usades són "romàntic", "emocionant" o "suspens", mentre que la menys utilitzada és "Occupation: farmhand" (Professió: peó de camp).

Netflix ja ha modificat diverses vegades el seu algorisme i el seu mètode de recomanacions. Anteriorment va tenir un sistema de qualificació de 5 estrelles, que va ser reemplaçat per la qualificació de polze cap amunt o polze cap avall. El percentatge de coincidència que ara serà eliminat també es va afegir per substituir la funció Sorpréndeme, que oferia a l'usuari un títol aleatori sobre la base del seu algorisme.