El Rei Felip VI ofereix el seu tradicional discurs de Nit de Nadal des de Zarzuela, a Madrid (Espanya) el 24 de desembre de 2023.

El Rei Felip VI ha decidit nomenar el diplomàtic Camilo Villarino Marzo com a nou cap de la seva Casa en substitució de Jaume Alfonsín Alfonso, que deixarà el càrrec al llarg del mes de febrer però continuarà exercint com a conseller privat del monarca, segons ha anunciat Zarzuela a un comunicat.

Villarino, diplomàtic de carrera, exerceix actualment com a director de gabinet de l'Alt Representant de la UE per a Assumptes Exteriors i la Política de Seguretat, Josep Borrell, de qui ja va ser cap de gabinet quan va ocupar el lloc de ministre d'Afers Exteriors.

Nascut a Saragossa el 1964, casat i pare de tres filles, Villarino és membre de la Carrera Diplomàtica des del 1989. Des d'aleshores, ha treballat entre d'altres a Ambaixada al Marroc, on va ser ministre conseller entre el 2013 i el 2017, ia la dels Estats Units , on va exercir de conseller per a les Relacions Transatlàntiques i els Assumptes de Seguretat i Defensa entre 2008 i 2013.

A més, entre 1997 i 2002 va estar destinat en diferents llocs a la Representació Permanent davant la UE i també ha treballat a l'Ambaixada a Croàcia. Entre el 2002 i el 2008 va ser subdirector general d'Afers Institucionals de la UE al Ministeri d'Exteriors.

El seu anterior càrrec, abans d'anar amb Borrell a Brussel·les, va ser el de cap de gabinet dels ministres d'Exteriors successius des del 2017, començant pel també diplomàtic Alfonso Dastis, amb Govern del PP, i seguint per l'ara Alt Representant de la UE , Margarita Robles quan va ocupar el càrrec de forma interina i després la citada González-Laya. El seu cessament es va produir amb l'arribada de José Manuel Albares al Palau de Santa Cruz.

Villarino serà el quart diplomàtic que exerceix el càrrec de cap de la Casa del Rei, encara que el primer de Felip VI. Ja abans, amb Joan Carles I, van ocupar aquest lloc José Fernando d'Almansa, Rafael Spottorno i Alberto Aza.

Els qui el coneixen asseguren que és un diplomàtic brillant, seriós i treballador, i també prudent i força perfeccionista i gaudeix d'un ampli reconeixement entre els seus companys a la Carrera Diplomàtica. "Gran encert del Rei", en resumeix un.

Relleu d'Alfonsín



Pel que fa a Alfonsín, el relleu del qual es produeix en virtut de l'article 65.2 de la Constitució, Zarzuela ha indicat atès que "ha estat gairebé 30 anys al servei" de Don Felipe, primer com a cap de la seva Secretaria (1995-2014) quan era Príncep d'Astúries i després com a cap de casa des del seu ascens al tron el 2014, el Rei "desitja seguir comptant amb el seu valuós i lleial consell".

Per això, Alfonsín serà a partir del febrer "conseller privat" de Felip VI i "en aquesta condició, li continuarà prestant l'assessorament que requereixi i exercirà les funcions que li encomani" el monarca.

Investigat pel 'Cas Ghali'



El futur cap de la Casa del Rei va ser investigat en relació amb l'entrada a Espanya del líder del Front Polisario, Brahim Ghali, l'abril del 2021 per rebre tractament per COVID-19 pel Jutjat d'Instrucció Número 7 de Saragossa, si bé el seu cas va quedar finalment arxivat.

En concret, va ser investigat igual que la llavors ministra d'Afers Estrangers, Arancha González Laya, de qui era el seu cap de gabinet, per presumpte delicte de prevaricació, encobriment o falsedat en la gestió de l'arribada a Espanya de Ghali, a qui Govern va esgrimir que havia acollit per raons humanitàries.

Cal recordar que aquell episodi va provocar un fort malestar al Marroc, que no va ser informat per endavant, cosa que va portar Rabat a retirar la seva ambaixadora de Madrid i va obrir una crisi diplomàtica que només va quedar superada després de la carta del president del Govern, Pedro Sánchez , a Mohamed VI recolzant el pla d'autonomia per al Sàhara.

Precisament, de les primeres a felicitar Villarino ha estat González Laya. L'exministra ha considerat en un missatge a X, antic Twitter, que el seu nomenament pel Rei és un "merescut reconeixement a un servidor públic amb sentit d'estat, professional, discret i lleial".