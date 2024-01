Foto: Europa Press

Les temperatures pujaran aquest diumenge 21 de gener de forma generalitzada a la Península i Balears , segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) , després del pas de la borrasca Juan, que ha suposat temperatures mínimes de fins a 10 grans negatius a províncies com Sòria i nevades que van deixar atrapats el passat divendres 19 conductors a carreteres i autopistes com l'A2.

L'organisme ha ressenyat que les termòmetres pujaran "fins i tot de forma notable" en àrees de l'extrem nord, col·locant-se de mitjana en els 15 graus a la Península, si bé les mínimes (que en qualsevol cas amb prou feines se situaran per sota dels 0 graus) baixaran al quadrant sud-est i Balears, així com de manera local en àrees de l'Ebre i de Catalunya.

Amb tot, Aemet ha adduït que encara s'esperen "gelades significatives" a l'entorn dels sistemes Central i Ibèric i est de l'altiplà Nord, en tant que seran probables als Pirineus i Mallorca. Per això, ha posat en alerta taronja per fred Sòria, mentre que ha situat en risc per la mateixa raó Burgos, Segòvia, Saragossa, Balears, Lleida i la Rioja; del seu costat, ha activat l'alerta groga a la Corunya, Lugo i les Illes Canàries per vent i fenòmens costaners.

En gran part del territori espanyol dominaran les altes pressions amb cels poc ennuvolats en general, si bé l'acostament de fronts atlàntics provocarà una nuvolositat més gran a Galícia que, al seu torn, podria derivar en precipitacions febles al seu extrem oest.

Aquesta nuvolositat també es podrà estendre al Cantàbric i altres zones del nord-oest al començament del dia, mentre que s'espera certa nuvolositat a baixa cota al matí en àmplies zones del centre i terços est i sud-est peninsulars, que es podrien estendre a l'altiplà nord, depressions del sud-oest i les Balears.

Lligat a això, es poden produir boires matinals a l'altiplà Nord i valls de Tajo i Guadiana, sense descartar-se a les depressions del nord-est, així com bancs de boira a zones de muntanya del centre, est i sud-est.

La nuvolositat també farà presència amb més vigor i persistència a l'Estret i oest d'Alborán, ja que s'esperen precipitacions febles i disperses, mentre que a les Canàries es prodigaran cels ennuvolats al nord de les illes, amb baixa probabilitat de pluges febles i ocasionals; així mateix, l'arxipèlag mantindrà les temperatures de les darreres jornades en els 20 graus.