C. Tangana i Jordi Évole - ATRESMÈDIA

LaSexta estrena aquest diumenge, a les 21.25 hores, la cinquena temporada d''Lo de Évole' amb l'entrevista més personal a C. Tangana. Rodat durant una setmana a la costa Amalfitana (Itàlia), 'Lo de Pucho' -que així es dirà aquesta primera entrega- mostra el moment de transició en què es troba el fins ara cantant. Es tracta de programa amb un format innovador, en què es combina el llargmetratge documental amb l'entrevista i s'ha apostat per estètica entre el videoclip i el cinema de Sorrentino amb l'objectiu de fer el retrat més personal d'un dels personatges més enigmàtics , inquiets i provocadors de l'escena artística espanyola com és C. Tangana, segons ha publicat Atresmedia.

Per anar obrint la gana per al programa, Jordi Évole ha publicat un clip on C. Tangana parla en mals termes de Pans & Company, l'empresa on va treballar abans de fer-se famós. "A mi el que no m'agradava és que em vingués l'encarregada i em digués: 'doncs avui fas el tancament tu i et quedaràs traient paperets fins a les 12 de la nit", comença explicant el cantant, denunciant les condicions laborals a les que es va veure sotmès.

C. Tangana continua explicant que aquesta situació es va produir treballant a Pans & Company, on li van "mangar hores", segons ha afirmat. L'artista continua el relat confirmant que la companyia de menjar ràpid li deu hores. "Obrim el meló", continua relatant el cantant, per a continuació afirmar que Pans & Company "em deu almenys 600 euros" per hores extra que no li van arribar a pagar.

A continuació, podeu veure el clip publicat per Jordi Évole:

L'entrevista d'Évole

Crema, C. Tangana o El Madrileny. O Pucho, com el coneixen i anomenen els seus amics. Sempre va tenir clar que volia transcendir, que volia fer alguna cosa que valgués la pena, intervenir al món. I mogut per aquesta “ambició desmesurada”, ho ha aconseguit. El 2021, el seu últim disc 'El Madrileño' es va convertir no només en el més venut, sinó en la millor estrena en línia d'un artista espanyol, sent el disc més escoltat del món la primera setmana del seu llançament.

Pucho confessa a Jordi la seva intenció d'endinsar-se ara en la nova faceta de director de cinema. I entre passejades, sopars reposats o rebent un massatge en un balneari, presentador i entrevistat s'endinsen en temes com la diferència entre el personatge i la persona, la recerca de la transcendència, el fracàs, els diners, l'amor, les festes, les addiccions… i l'ego.

Despullant-se davant de la càmera, Pucho recorda detalls de la seva vida personal desconeguts fins ara. Episodis que han anat conformant la seva personalitat fins a convertir-lo en l?artista polifacètic i segur de si mateix que és avui, després de cremar vides constantment.

Évole i Pucho repassen des del moment en la infància del cantant en què va decidir que seria escriptor fins als treballs precaris pels quals va passar abans de triomfar com a artista. I no eviten els episodis més polèmics de la seva carrera, sempre precedits per declaracions del cantant, ja sigui sobre la monarquia o sobre companys de professió.