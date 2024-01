EuropaPress 1286739 agents policia nacional detingut sis persones quatre homes dues dones

Un total de 2.760 estrangers van ser expulsats d'Espanya el 2023 per procediments iniciats per les Forces i els Cossos de Seguretat de l'Estat en compliment de la llei d'estrangeria, incloent-hi també els casos de devolucions al país d'origen, segons les dades del Ministeri de l'Interior.

La xifra oficial del 2023 suposa un descens de gairebé el 25% respecte als anys precedents: el 2022 van ser expulsats 3.642 persones i el 2021 3.594 més, en aplicació de la llei orgànica d'estrangeria 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Es tracta de procediments oberts per la Policia, el cos amb competències exclusives en la matèria i que ara reclama Junts després de l'acord amb què el Govern de Pedro Sánchez va salvar dos decrets anticrisi i es va comprometre a delegar a Catalunya les polítiques migratòries a través d'una llei orgànica.

Aquest tipus d'expulsions es poden dur a terme per diferents raons, segons la legislació d'estrangeria, incloent-hi les devolucions als països d'origen quan es produeixen interceptacions a la frontera --com els casos de les tanques de Ceuta i Melilla-- o els que són detectats tractant de tornar a Espanya tot i haver estat expulsats amb anterioritat.

En una resposta parlamentària del març del 2023, el Govern va informar de les expulsions en l'última dècada en aplicació de l'article 54.1 de la Llei Orgànica 4/2000: el 90% de les 101 expulsions d'estrangers s'havien tramitat per activitats contra la seguretat nacional", incloent dos casos justificats per infraccions molt greus de la Llei Orgànica de Seguretat Ciutadana, la coneguda com a 'llei mordassa'.

Diferents vies per a l'expulsió



Les expulsions es tramiten majoritàriament per la Llei d'Estrangeria, que preveu a l'article 57.2 aquesta possibilitat per als migrants amb els seus papers en regla però amb antecedents per delictes, si hi ha una condemna superior a un any.

Quan són ciutadans en situació irregular, es pot iniciar un procediment d'expulsió que la mateixa Llei d'Estrangeria preveu que sigui ordinari o preferent, a partir d'expedients tramitats per la Policia Nacional, el cos competent en la matèria, en un procediment davant del qual cap recurs, per tant, la decisió final dependrà d'un jutge.

Si l'expulsió no es pogués executar en el termini de 72 hores des del moment de la detenció, es podrà sol·licitar de l'autoritat judicial l'ingrés de l'estranger als centres d'internament (CIE) pel temps imprescindible per executar-la, que no es podrà prolongar en cap cas més enllà de 60 dies o fins que no es constati la impossibilitat d'executar-la en aquest termini. La llei no permet acordar un nou internament sobre la base del mateix expedient d'expulsió.

Una altra possibilitat és l'article 89 del Codi Penal, que recull la substitució de la condemna de presó per l'expulsió directa al país quan la pena sigui superior a un any. En els casos en què l'estranger acredita que fa més de 10 anys que resideix a Espanya, les penes s'eleven a cinc anys i cal avaluar la possibilitat de reincidència.