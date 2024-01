Franco i Hitler. Fotomuntatge CatalunyaPress

Les obres confiscades després de la Guerra Civil i dipositades als museus espanyols superen les 3.700 peces "i encara queda molt per investigar i poden aparèixer noves dades", segons ha alertat Arturo Colorado, catedràtic de la Universitat Complutense i expert en l'estudi del patrimoni durant la Guerra Civil i la postguerra.

Colorado, que considera en una entrevista amb Europa Press que investigar aquests casos és "una decisió política atesa la magnitud de l'espoli" --de fet, ho compara amb l'actuació nazi durant la II Guerra Mundial--, també afirma que n'hi ha milers més obres disperses per institucions.

Així, en organismes públics es poden calcular en més de 2.300 peces les que van ser confiscades i lliurades a la postguerra, xifra que s'hauria de sumar a les que es van donar a les esglésies, convents i institucions religioses, oa particulars.

Colorado també ha estat l'encarregat de llistar les obres confiscades en el franquisme que es troben al Museu del Prado --fins ara, la xifra s'eleva a 70 dels fons de la pinacoteca--. L'expert considera que és "un pas fonamental" per part del museu nacional, però anima la resta d'institucions a "seguir aquests passos".

"L'alternativa d'investigar aquestes obres és una decisió política, per part de l'administració, d'emprendre la cerca i poder localitzar-ne l'origen i els seus legítims propietaris", ha alertat, posant també com a exemple la web habilitada pel Ministeri de Cultura l'any passat.

"Al meu entendre, no és un portal de recerca sinó de documentació, centralitzant una informació a què ja teníem accés a través de cadascun dels arxius. Però no ha creat fins ara una base de dades dels milers d'obres espoliades, l'única via per poder-les localitzar", ha lamentat.

Colorado assenyala "un cas sagnant" dins aquest portal, el de la confiscació dels béns de Pedro Rico, alcalde republicà de Madrid que va marxar a l'exili. Els seus béns artístics, que aconseguien el muntant de 25, van ser lliurats a diferents destinataris, a museus com el d'Art Modern -avui al Prado-, Segòvia, València o Astúries, a organismes com el Govern civil de Las Palmas, avui dia a el museu Casa Colón.

A més, la seva biblioteca va anar a parar a la Universitat Complutense i el seu arxiu personal sembla que a l'Arxiu Històric Nacional. "Els seus néts, que són persones grans, han reclamat aquests béns, però fins ara no han rebut satisfacció als seus requeriments", ha alertat.

Els exemples com el que ha passat amb la família de Rico són molts més, com les confiscacions de les col·leccions del nacionalista basc Ramón de la Sota, del polític republicà Claudio Sánchez-Albornoz o del coronel republicà José Sicardo, entre d'altres.

No només hi ha patrimoni espoliat a l'interior, sinó que Colorado adverteix que, a les obres que van anar a parar a l'estranger durant la guerra, cal fer "una clara diferenciació": per una banda, les que van sortir per via oficial i, per l'altre, les que van poder sortir per saqueig.

"En el primer cas, el Govern de la República, davant de l'intens bombardeig franquista sobre les poblacions, com va ser el cas de Madrid, va prendre la difícil decisió d'evacuar la part més important del patrimoni espanyol, entre elles més de 500 obres del Museu del Prado. Van ser evacuades a València, d'allà a Barcelona i al nord de Catalunya. Al final de la guerra, a l'èxode terrible de febrer de 1939, van ser traslladades fins a Ginebra", ha recordat.

Segons l'expert, totes aquestes obres evacuades per decisió republicana, i gràcies també a la intervenció internacional, van tornar a la immediata postguerra i es pot assegurar que el Prado va recuperar totes les seves obres. "Però també és cert que altres obres evacuades per aquesta via, de diferents orígens, van ser desviades pels agents franquistes i lliurades a altres destinataris".

Així, el Prado, per exemple, té quatre obres de les evacuades a Ginebra, tres de les quals se li van lliurar en dipòsit a la postguerra i la quarta al Museu d'Art Modern que el 1971 va passar al Prado.

Els regals de Franco a Hitler



Mentrestant, pel que fa a la segona via de sortida, la del saqueig i l'exportació il·legal, també es va produir, als dos bàndols, el republicà i el franquista. "El context de la guerra sembla propiciar aquest tipus de delictes", ha afegit Colorado.

"En aquest cas, el problema és que el seguiment d'aquestes obres és molt difícil, per no dir impossible. Però en casos n'hi ha i algunes obres, poques, es van recuperar. També hi hauria l'assumpte dels regals de Franco, com els tres quadres de Zuloaga que va entregar a Hitler com a present personal", ha remarcat.

Sis universitats espanyoles, receptores d'aquestes obres



Per acabar, Colorado té pendent de publicació un informe centrat en les confiscacions rebudes per les universitats espanyoles. En total, el document apunta que les universitats beneficiàries d'aquest tipus d'obres, fins ara localitzades, van ser les de Múrcia, Oviedo, Valladolid, Alcalá, Estiu de Santander i Complutense.

A banda d'aquestes, altres universitats també van rebre biblioteques. "L'única, que jo sàpiga, que ha investigat les obres entregades i el seu parador ha estat la universitat d'Oviedo, que molt recentment ha donat a conèixer els resultats de les seves indagacions, cosa que em sembla molt lloable", ha conclòs.