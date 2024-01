La Policia Nacional ha advertit, a través de les seves xarxes socials, sobre una nova tàctica de frau coneguda com a spoofing .

En aquest mètode, els ciberdelinqüents es fan passar per una institució financera i alerten els clients sobre transaccions sospitoses en els seus comptes .

Posteriorment, els estafadors intenten persuadir les seves possibles víctimes perquè transfereixin fons a comptes que al·leguen ser "segurs". És important destacar que l'entitat financera mai no sol·licitarà informació personal o bancària per telèfon ni a través de codis enviats per SMS.