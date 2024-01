Muntatge: CatalunyaPress

El Rellotge del Judici Final és un dels indicadors més inquietants que assenyalen la proximitat d'un gran desastre planetari, i per desgràcia de la humanitat, els científics s'estan preparant per anunciar l'hora del 2024.

Des de la seva creació el 1947 pel Butlletí de Científics Atòmics, aquest 'rellotge' ha estat advertint anualment la humanitat sobre la proximitat d'una catàstrofe, utilitzant la mitjanit com a símbol de l'apocalipsi.

El motiu de la creació del Rellotge del Judici Final va ser la creixent amenaça de les armes nuclears després de la Segona Guerra Mundial. Aquest rellotge indica la proximitat de la mitjanit segons la posició del minuter: és a dir, com més a prop estigui, més imminent és el perill per a la Terra.

La Junta de Ciència i Seguretat del Butlletí, en col·laboració amb la seva Junta de Patrocinadors, composta per 10 premis Nobel, estableix la posició del rellotge anualment . En aquest procés, es tenen en compte aspectes com ara la seguretat nacional, el canvi climàtic i l'amenaça nuclear.

En l'actualitat, el rellotge marca 90 segons per a la mitjanit, i aquest és el moment més proper a la mitjanit que s'ha experimentat mai.

CONFLICTES QUE ACCELEREN EL RELLOTGE



L'any passat, el món es va enfrontar a desafiaments majúsculs, amb gran part del 2023 marcat per la guerra a Ucraïna, el conflicte entre Israel i Hamàs a Gaza, i els temors d'una possible escalada cap a un conflicte més extens, fins i tot amb risc nuclear .

Últimament, el Rellotge del Judici Final s'havia establert en 100 segons per a la mitjanit . Tot i això, el 2023, es va prendre la decisió d'avançar-lo deu segons més, sobretot per culpa de la invasió russa a Ucraïna i les preocupacions sobre la possibilitat que Rússia emprés armes nuclears en el conflicte. L?hora d?aquest any es revelarà el 23 de gener, i Bill Nye, un educador de ciència i presentador de televisió, s?unirà al?anunci.