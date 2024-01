Foto: Instagram (@perismencheta)

Durs moments per a l'actor i director Sergio Peris-Mencheta, que aquest dilluns 22 de gener ha anunciat a Instagram que pateix càncer, que està en tractament de quimioteràpia des de fa uns quants mesos i que està esperant un trasplantament de medul·la . Un tràngol en què, a cor obert, ha confessat als seus seguidors que se sent " més vulnerable, terroritzat i petitó que mai, i valorant des de fa ja uns mesos cadascun dels meus passos sobre la terra".

"Sempre m'han tocat les coses bones de la vida. I sempre m'he sentit una mica culpable per això, la veritat. Amb un sentir de no mereixement prou tocapilotes, que m'ha acompanyat des de la meva primera convocatòria amb la Selecció Espanyola de Rugby allà pel 91 fins avui" comença el que probablement sigui el post més dur que ha publicat mai el protagonista d' Al salir de clase .

"He treballat a televisió per tot el món. La major part de les vegades fent personatges protagonistes, heroics, bestials… He galopat vestit de guerrer moltes vegades brandant una espasa i cridant “¡Ahhhhh!!!”, com somiava de nen He fet cinema en diferents idiomes, he treballat amb gent que estava a les cintes BETAMAX que llogava al videoclub Aquari del meu barri -com Hellen Mirrer, amb la qual inclou una imatge al carrusel de fotografies amb què ha acompanyat el text a el que ha explicat la seva malaltia- “He guanyat i presentat concursos, he treballat amb els més grans del teatre, interpretat personatges meravellosos, he dirigit, he creat, he explicat les històries que necessitava explicar a bord del meu vaixell Pirata. He jugat molt, i encara que he perdut, he estat més de guanyar, en general. Amb una dosi de sort que sempre he sentit al meu costat, acompanyant-me, i aquest sentiment de no-mereixement a sobre” reconeix, confessant que se sent afortunat d'haver complert els seus somnis en el món de la interpretació i la creació audiovisual.

Un emotiu post en què revela que es troba "en ple procés de quimio i un posterior trasplantament de medul·la". "Estic com només saben els que han viscut una situació similar a la meva. Em sento més vulnerable, terroritzat i petitó que mai, i valorant des de fa ja uns mesos cadascun dels meus passos sobre la terra" admet, destacant que encara que en aquesta "partida" ell no decideix del tot i hi ha "una part on em toca confiar i deixar-me emportar" , afronta aquest dur tràngol amb positivitat i optimisme: "Porto les butxaques carregades de daus, i les estrexo a cada estona. I és que sempre he estat molt de sissos”.

El seu post s'ha omplert de comentaris d'ànim de nombroses cares conegudes, com Silvia Abril, Michelle Jenner, Christian Gálvez, Sara Sálamo o Miguel Ángel Muñoz, que no han dubtat a transmetre-li públicament el seu afecte i dir-li que estan convençuts que superarà la malaltia .