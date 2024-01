Un jutge. Foto: Europa Press

Més del 80% dels jutges espanyols es mostren extremadament preocupats per la "pèrdua de respecte pel Poder Judicial per part del Govern central", segons la part espanyola d'una enquesta realitzada a més de nou països de la Xarxa Col·laborativa de Recerca Internacional en Innovació Judicial i que es va estendre a Espanya gràcies a la col·laboració de l'Associació Professional de la Magistratura (APM), la majoritària a la carrera judicial.

Tot i que l'estudi, dirigit per acadèmics de la Universitat de Newcastle (Austràlia) i de la Universitat Tecnològica de Dublín (Irlanda), i afavorit per l'associació americana Law & Society de Massachusetts (EUA), està centrat en la percepció que els jutges tenen sobre l'ús de la tecnologia, l'informe de la part espanyola, adaptat pel jutge Alfonso Peralta, també recull altres impressions.

Així, concretament el 82% dels jutges que han participat a l'enquesta es mostren extremadament preocupats per la "pèrdua de respecte pel Poder Judicial per part del Govern", d'acord amb el comunicat difós per APM. De fet, el 63% sent que l'Executiu no valora la feina. A més, el 53% també manifesta preocupació per la "pèrdua d'independència judicial".

Pel que fa a l'ús de les noves tecnologies, la majoria dels jutges enquestats no creuen que hagin de ser reemplaçats per aquestes. En aquest sentit, un 67% considera que els faciliten la feina. Amb tot, en termes generals, "veuen positiva la tecnologia, però reclamen una implantació de qualitat als jutjats".

L'estudi revela que la pandèmia de coronavirus ha servit per fomentar les vistes telemàtiques. Tot i això, "es critica sense pal·liatius els equips de reproducció i vídeo per a teleconferències en judicis, l'accés a Internet de qualitat a la sala del tribunal i el suport tècnic de forma remota, els quals es qualifiquen com a deficients".

En conseqüència, la majoria dels jutges enquestats "es van oposar a l'ús de judicis, audiències o compareixences remotes a causa de la gran quantitat de suspensions que produeixen". En canvi, els nous sistemes de gestió processal es consideren adequats, però es demana formació de qualitat sobre aquests.

D'altra banda, els interrogats van denunciar "la gran càrrega de treball, la baixa qualitat de les instal·lacions judicials, el manteniment i l'espai de treball o de reunions". Tot i això, qualifiquen de "bons" tant el treball dels funcionaris de l'administració de justícia com l'ambient de treball a l'oficina judicial".