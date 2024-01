Enguany, 9.553 catalans i catalanes han donat sang o plasma durant la Marató de Donants de Sang de Catalunya de 2024 que s’ha celebrat entre l’11 i el 19 de gener amb l’objectiu d’augmentar les reserves després de Nadal.

Cal destacar especialment l’augment de nous donants, que ha arribat a les 1.185 persones. Això vol dir que de cada 12 persones que han vingut a donar, una ho feia per primera vegada.

EL PERFIL DELS DONANTS

El 2 4% de donants que han acudit a una de les 78 campanyes localitzades arreu del territori o a un dels 12 hospitals amb seu fixe de donació tenen un perfil jove, entre 18 i 34 anys. Per contra, el gruix de donants es concentra entre els 45 i 54 anys d’edat.

Malgrat les bones xifres obtingudes, el Banc de Sang recorda que la donació continua essent necessària per a cobrir les necessitats dels pacients a Catalunya, que requereixen 1.000 donacions diàries. A data d’avui, les reserves encara no han arribat al nivell òptim d’entre 8 i 9 dies de marge desitjables per assegurar cobrir les necessitats dels hospitals catalans.