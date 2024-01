Així, perfeccionarà l'estadística “Vida Laboral de les Persones amb Discapacitat”, analitzarà els resultats del mòdul mínim bàsic de salut de l'Enquesta de Població Activa i continuarà amb l'elaboració de les estadístiques “L'ocupació de les Persones amb Discapacitat” i “El Salari de les persones amb Discapacitat”.

Així mateix, l'INE abordarà l'Estadística sobre la Discapacitat en les Declaracions de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i realitzarà tasques específiques en relació amb l'Enquesta de Discapacitat, Autonomia Personal i Situacions de Dependència. Aquesta enquesta presentarà els resultats corresponents a persones amb discapacitat que resideixen a institucions de vida col·lectiva.

En totes aquestes operacions estadístiques, el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) i la Fundació ONCE participaran com a referents cívics, aportant el seu coneixement expert, així com plantejaments i propostes del sector social de la discapacitat.

La realització d'aquestes estadístiques està d'acord amb el mandat de l'article 31 de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat del 2006, que aborda la recopilació de dades i estadístiques. Aquest article estableix l'obligació dels estats part de recopilar informació adequada, incloent-hi dades estadístiques i de recerca, per formular i aplicar polítiques que donin efecte al tractat de drets humans en l'àmbit de la discapacitat.