Gran-Marlaska, en un acte públic. Foto: Europa Press

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defensat que les autoritats competents van actuar el 2021 preservant l'"interès superior del menor" quan van procedir a la seva devolució al Marroc des de Ceuta l'estiu del 2021, malgrat la decisió del Tribunal Suprem (TS ) que ahir va declarar il·legal aquest procediment.

En declaracions abans de comparèixer al Congrés, Marlaska ha assenyalat que "respecta" la resolució del Suprem, com fa amb totes les decisions judicials, tot i que tot seguit ha repetit que es va acordar la devolució de menors migrants des de Ceuta atenent l'interès d'aquests nens i nenes.

"Les autoritats competents en la matèria van actuar en tot moment amb el ple convenciment d'ajustar-se a l'ordenament jurídic i sempre sota el principi de l'interès superior del menor", ha assegurat.

A més, ha afegit que respectar aquest interès del menor és un principi que "regeix de manera taxativa i expressa al conjunt dels poders de l'Estat", citant el Govern i les administracions autonòmiques i locals, en aquest cas de Ceuta.

El TS va confirmar ahir que la devolució de menors no acompanyats de Ceuta al Marroc l'agost del 2021 va ser il·legal en considerar que les autoritats espanyoles van actuar amb "absoluta inobservança" de la Llei d'Estrangeria i van incomplir el Conveni Europeu de Drets Humans, que prohibeix les "expulsions col·lectives d'estrangers".

"El retorn dels menors no acompanyats en situació il·legal a Espanya no es pot basar únicament en l'Acord entre el Regne d'Espanya i el Regne del Marroc de 2007, sinó que s'ha d'ajustar també la legislació espanyola en la matèria, especialment pel que fa a les garanties procedimentals", ha conclòs el tribunal.

Els magistrats han desestimat els recursos de la Delegació de Govern a Ceuta i del Govern de la ciutat autònoma, que van al·legar la setmana passada en una vista que les devolucions van tenir lloc en el marc d'una "autèntica invasió" i que l'actuació d'Espanya es va emparar en l'acord signat amb Rabat el 2007, i per això defensava que no s'havien vulnerat els drets dels menors.

En la sentència, recollida per Europa Press, la Sala Contenciosa Administrativa ha rebutjat aquests arguments i ha coincidit amb el criteri del Ministeri Fiscal en considerar que sí que es van vulnerar els drets d'integritat física i moral dels menors tornats. Segons ha explicat el tribunal, aquesta vulneració va tenir lloc en el moment en què se'ls va posar en "seriós perill de patir un patiment corporal o psíquic" quan "l'Administració no va fer cap ponderació de l'interès dels menors ni molt menys una comprovació de les circumstàncies individuals".

Així les coses, el Suprem ha avalat la decisió del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia de confirmar la sentència del jutjat ceutí que va estimar les raons de la Coordinadora de Barris per al Seguiment de Joves i Menors (que va actuar en nom i al de vuit menors marroquins). Aquella resolució va establir que Espanya havia incorregut en una via de fet en no seguir els procediments establerts a la Llei i al Reglament d'Estrangeria en el retorn dels menors.

Per això, es va condemnar la Delegació del Govern a "adoptar les mesures necessàries" per aconseguir "el retorn dels menors [no acompanyats] que van ser efectivament repatriats" a mitjans d'agost del 2021.