Els finalistes del concurs. Foto: Cuiner de l'Any

El grup cellerer Ferrer Wines , amb cellers a les principals DO 's d'Espanya i Argentina, s'uneix al grup d'empreses patrocinadores dels reconeguts certàmens "Cuiner de l'Any" i "Cambrer de l'Any". Els 6 finalistes de “Cuiner de l'any” que participaran a la propera edició que tindrà lloc el proper 21 de març dins l'esdeveniment Alimentaria & Hostelco, que tindrà lloc a Fira de Barcelona són Mario Montero (Restaurant UltimAtun, Jerez de la Frontera), Pedro David López (Restaurant Ramsés Kitchen, Madrid), Aitor López (Restaurant Citrus del Tancat, Alcanar), Toño Rodríguez (Restaurant L'Era de les Nogueres, Sardes), Sergi Palacín (Restaurant Hiu, Cambrils) i Carlos Alberto Prieto (Restaurant La barra de l'Indià, Valladolid).

Els classificats per a la gran final de Cambrer de l'Any són Marta Echevarría del Pub Galley de Candás (Astúries), Albert Ureña del Restaurant Sucapa de l´Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Miguel López del Restaurant Garena de Dima (Biscaia) i Marta Charro del Seda Club a Hidden Away Hotels de Granada.

En dues dècades, aquests concursos han descobert més de 70 estrelles Michelin a Espanya, Alemanya, Àustria i Suïssa. Per tant, per a Ferrer Wines és un autèntic orgull participar en aquest certamen, proposant maridatges i tasts amb els seus vins més premiats, com el Valdubón X, Orube Selecció de Família, Bosc de Fuscallo o Hill Col·lecció Privada.

Aquests vins, procedents de les principals DO d'Espanya, com Cava, Ribera del Duero, Rioja i Rías Baixas, formen part de la Col·lecció Privada de Pedro Ferrer Noguer i reben anualment nombrosos reconeixements i altes puntuacions tant nacionals com a internacionals. El Caves Hill Col·lecció Privada, per exemple, ha obtingut 96 punts a Decanter, igual que el Valdubó X de Ribera del Duero, que ha rebut 95 punts a Decanter. El Selecció de Família del celler Orube, de Rioja Alabesa, ha obtingut 93 punts a Decanter, i l'albariño de Rías Baixas, Bosc de Fuscallo, ha aconseguit 93 punts a la prestigiosa guia espanyola Peñín.

En el marc d´aquesta col·laboració, el 27 de febrer, el jurat i els participants d´aquest certamen visitaran el celler Valdubón a Ribera del Duero. Des de la incorporació de Xavier Ausàs, millor enòleg d'Espanya el 2007 i exdirector tècnic de Vega Sicilia, el celler ha transformat el seu enfocament de producció de vins, obtenint reconeixements nacionals i internacionals el 2023.

Destaquen èxits com a set medalles d'or i dues puntuacions superiors a 90 punts per al vi Valdubón Crianza. A més, el 2023 va marcar un punt d'inflexió amb un procés de rebranding, redisseny d'etiquetes i millores en enoturisme, transformant les instal·lacions i remodelant cada racó, cuidant cada detall per oferir una experiència inoblidable a tots aquells que els visiten.