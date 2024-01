Foto: Europa Press

En un moment en el qual el debat sobre l'ús dels telèfons mòbils a les escoles a Catalunya està més viu que mai, un altre actor ha volgut posar sobre la taula les seves recomanacions sobre l'exposició a pantalles; es tracta del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), que ha elaborat i fet públiques una sèrie de recomanacions que van des de la primera infància fins a l’edat adulta.

Aquestes orientacions han estat elaborades pel grup de treball Plataforma per a l’Educació Mediàtica (PEM), format per grup d'experts de diferents universitats de Catalunya. La consellera d’Educació en Comunicació del CAC i presidenta de la Plataforma, Laura Pinyol, ha valorat “molt positivament la reflexió que ha acompanyat aquesta feina, perquè sintetitza, amb idees clares, debats que són de molt calat i profunditat, i que, precisament els últims mesos, s’han situat al centre del debat públic i educatiu”.

Per la seva banda, Miquel Àngel Prats, de la Universitat Ramon Llull, ha apuntat que les conclusions de la feina feta es resumeixen en 3 idees clau: la importància de la integració conscient i equilibrada de la tecnologia en l’educació (fent un ús responsable des de l’etapa infantil), la necessitat d’ensenyar competències digitals a tots els nivells i la prioritat de combatre la violència digital i el ciberassetjament.

LA TECNOLOGIA NO ÉS PERJUDICIAL EN SI MATEIXA

Per establir les recomanacions, el grup de treball ha pres com a base el Pla integral d’atenció a les persones amb salut mental i addiccions i l’informe La protecció dels infants i adolescents de la Sindicatura de Greuges, i les ha enfocat des del vessant de la pedagogia positiva, posant l’accent en l’acompanyament digital.

El document apunta que les tecnologies no són perjudicials per si mateixes, però cal integrar-les de manera adequada en l’educació i en la vida familiar, sempre amb un bon acompanyament digital, és a dir, una relació activa i constant que estableixi criteris reconeguts en el seu ús i l’establiment de límits.

Així, els centres educatius són els espais en els quals cal educar sobre l’ús dels entorns digitals, on s'han de donar les eines prevenir-ne els riscos i, alhora, aprofitar-ne les oportunitats. Això no es limita a adquirir habilitats tècniques, sinó que també cal fomentar usos ètics, respectuosos, autònoms i compromesos.

Sigui com sigui, les competències digitals són indispensables per a la interacció normalitzada en la societat actual, competències que es despleguen en quatre dimensions: en primer lloc, com a instruments i aplicacions, tractament de la informació i organització dels entorns de treball i d’aprenentatge; en segon lloc, en l’àmbit de la comunicació interpersonal i la col·laboració; la tercera àrea comprèn hàbits i civisme, i la quarta, identitat digital.

COMBATRE LES VIOLÈNCIES EN EL MÓN DIGITAL

L'altre dels aspectes en el que es va incidir va ser en la necessitat de combatre la violència en el món digital. Per això, els experts del CAC diuen que cal "establir unes normes d’ús resulta indispensable per educar infants i adolescents en la cultura digital".

Així i tot, és tan important posar límits, segons diu Pinyol, alhora que apunta que "els adults han de predicar amb l’exemple. No podem oblidar que la generació que som pares i mares, avis o professors avui, hem après sobre la marxa a fer servir mòbils i xarxes, o a construir la nostra identitat digital i, per això, és rellevant que siguem igual de capaços de regular l’ús que fem de les xarxes, el pretext que justifica que utilitzem el mòbil o no en un espai d’oci familiar, per exemple, o el temps que hi dediquem".

Per acabar, les recomanacions també volen incidir en les possibles conductes de risc. Quan es detectin, cal demanar ajuda i contactar amb persones expertes, amb el benentès que “ningú està exempt d’aquests riscos i ser-ne conscient també és una bona prevenció”, conclou Pinyol.