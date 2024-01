Foto: EuropaPress

Aquest dimecres 24 de gener es compleixen 15 anys ja del crim de Marta del Castillo , la jove per l'assassinat del qual va ser condemnat Miguel Carcañ oa 21 anys i tres mesos de presó; un fet que va commocionar la societat sevillana i que segueix sense resoldre completament a compte que el cadàver de la víctima segueix sense ser localitzat. Per al matí d'aquesta jornada, hi ha prevista una concentració davant els jutjats del Prado de Sant Sebastià, per commemorar l'efemèride i reclamar avenços en la investigació del parador del cos, i per això la Policia Nacional treballaria ja sobre els resultats de l'informe pericial informàtic encarregat sobre les dades crues del telèfon mòbil de Carcaño.

José Antonio Casanueva , avi de Marta del Castillo, feia recentment una "crida ciutadà" a participar en la citada concentració, fixada per a les 11 hores de dimecres davant els jutjats d'Instrucció, amb l'esperança que hi acudeixi "molta" gent.

"Sevilla sempre ha acudit sempre a la nostra trucada i ha col·laborat molt amb nosaltres", deia l'avi de la víctima, i això precisa que sí que en principi no està prevista l'assistència d'Antonio del Castillo i Eva Casanueva a l'acte.

Ja el gener del 2023, recordem-ho, l'avi de Marta encapçalava un recorregut silenciós i una ofrena floral davant els jutjats del Prat de Sant Sebastià , per commemorar el 14è aniversari del crim, amb l'avís que “els cinc implicats saben on és el cos" de la víctima, encara pendent de recuperar.

Això, en un marc en què la Policia Nacional estaria ja operant respecte al contingut de l'informe pericial encarregat a una empresa especialitzada sobre les "dades crues" del telèfon mòbil de Carcaño. L'estudi hauria detectat fins a sis nous posicionaments del telèfon de Miguel Carcaño a Dos Hermanas, l'assentament barraquista d'El Vacie o el cementiri de San Fernando, encara que sense poder determinar a quins moments concrets corresponen.

Mesos enrere, la família de Marta del Castillo lamentava per cert que per mor del Jutjat d'Instrucció número quatre, aquest estudi se centrava en "un únic telèfon", el de Carcaño, rememorant que el jutge instructor del cas es "va retractar" del seu decisió inicial que aquesta prova pericial inclogués els mòbils del germà de Carcaño, Francisco Javier Delgado; de la xicota d'aquest, María García Mendaro; de l'amic de Carcaño Samuel Benítez i de Francisco Javier García, àlies "El Cuco".

NO ÉS POSSIBLE "REVISAR" EL JUTJAT

A l'hora d'ordenar a l'abril del 2021 aquesta prova pericial, recordem-ho, el jutge instructor Álvaro Martín precisava en la seva interlocutòria emesa sobre això que l'objecte d'aquesta causa és "la comprovació, si fos possible, del lloc on es troba" el cos de la víctima, única raó del manteniment de la present peça, sense que a través d'aquesta pugui arribar a una revisió del que ja s'ha enjudiciat, ni a l'ampliació de la instrucció".

En aquest sentit, recordem que el judici celebrat el 2011 contra la gent gran acusada per l'assassinat de Marta del Castillo i la desaparició del seu cadàver es va saldar amb la condemna de Carcaño i l'absolució de la resta d'adults acusats, que eren el seu germà Francisco Javier Delgado, María García Mendaro i Samuel Benítez.

En el cas del Cuco, menor d'edat a la data dels fets, va ser condemnat per un jutjat de Menors a tres anys de reclusió en un centre per encobrir l'assassinat; si bé el 2022 un Jutjat Penal el va condemnar amb la seva mare a dos anys de presó per un delicte de fals testimoni en les compareixences de tots dos com a testimonis en el judici contra els adults.

EL RECURS DEL CUCO

L'Audiència de Sevilla, en aquest sentit, té pendent resoldre els recursos d'apel·lació dels dos condemnats contra la sentència del Jutjat Penal. De moment, ha denegat la petició plantejada per la defensa del Cuco en demanda que aquesta celebrés una vista oral "en segona instància" sobre els recursos, i ha resolt que les impugnacions "es resoldran sense necessitat d'un nou judici oral".

En qualsevol cas, pel que fa a aquesta diligència relativa a la localització del cadàver de la víctima, pesa segons la interlocutòria emesa l'abril de 2021 per jutge instructor "l'afirmació del penat Miguel Carcaño d'haver autoritzat la pràctica de les diligències interessades respecte del telèfon o telèfons dels quals fos titular, de manera que cap, per a ell i només per a ell, entrar a valorar la idoneïtat de la mesura interessada", ja que "hi ha la possibilitat que d'aquesta pericial resultin indicis de la possible ubicació del cos de la víctima, com assenyala la part i la mateixa Policia Nacional".