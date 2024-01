Foto: EuropaPress

Diversos escaladors de Greenpeace han desplegat aquest dimecres a primera hora a la façana del Museu Reina Sofia de Madrid una il·lustració de l'artista visual nord-americà Shepard Fairey 'Obey' per demanar l' "alto el foc" immediat a Gaza.

Segons ha informat l'ONG, a l'obra es pot veure un nen palestí cobert de sang amb la llegenda "Can you hear us?" ("Ens esteu sentint?") i el signe d'"unmute" al centre. Al costat de la peça, els activistes han desplegat una pancarta en què es pot llegir "Ceasefire now" ("Alto el foc ya").

Després de fer l'acció de protesta, Greenpeace ha explicat que la il·lustració està basada en la imatge presa pel fotoperiodista gazatí Belal Khaled i és una de les desenes d'obres que, des del moviment Unmute Gaza, han fet 30 artistes visuals de tot el món per rendir homenatge als fotògrafs i periodistes que, "arriscant les seves vides, informen des de Gaza per cridar l'atenció sobre el malson de mort, dolor i destrucció que s'està vivint a la zona".

En aquest escenari, l'artista Shepard Fairey 'Obey' ha assegurat sentir-se "moralment obligat a amplificar el missatge de la fotografia de Belal". "Crec en solucions als desacords que evitin la violència. Som una espècie intel·ligent capaç de cooperar i resoldre problemes sense violència. Els tràgics esdeveniments dels últims tres mesos i mig a Israel i Palestina m'han angoixat", ha manifestat.

Ha afegit que li "va commocionar" l'assassinat i el segrest de ciutadans israelians per part de Hamàs el 7 d'octubre . Des d'aleshores, li han "consternat els bombardejos indiscriminats i el menyspreu pels drets humans i la vida humana a Gaza per part de l'exèrcit israelià en resposta a l'atac de Hamàs". "La negació d'aigua, energia elèctrica i productes de primera necessitat als ciutadans de Gaza, així com el seu desplaçament massiu, no té justificació moral. Per això, m'uneixo a tants altres que exigeixen un alto el foc immediat a Gaza", ha manifestat 'Obey'.

Per part seva, la directora executiva de Greenpeace, Eva Saldaña, ha afirmat que ja van "109 dies de conflicte i la situació a Gaza és desesperada". "Estem davant d'una catàstrofe humanitària de proporcions descomunals. No ens podem quedar de braços plegats, volem que sàpiguen que sí que els podem sentir. Avui, unim les nostres veus a les seves i fem una crida a les parts implicades ia la comunitat internacional per prioritzar la preservació de la vida humana per sobre de tot", ha declarat.

Saldaña ha indicat que el Museu Reina Sofia de Madrid "és conegut a tot el món per, entre altres coses, albergar el ' Guernica ' de Picasso, un símbol del patiment de la població civil a les guerres". "No hi ha un lloc millor per denunciar el que està passant a Gaza, reconnectar amb la nostra humanitat per posar la vida per davant de tot, exigir que es respecti el dret internacional vigent i demanar l'alto el foc a través de l'obra de dos grans artistes, 'Obey' i Belal Khaled", ha conclòs.

Des del Museu Reina Sofia de Madrid, el director de la institució cultural, Manuel Segade, ha relatat a Europa Press que aquest matí els ha avisat Seguretat del Museu que quatre persones de Greenpeace estaven escalant la façana de la torre d'ascensors i que, a partir d´aquí, el departament de comunicació de l´ONG ha contactat amb el museu.

Aleshores, segons Manuel Segade, és quan els expliquen que es tracta d'"acció artística". "És una acció d'activisme, però en què compten amb la col·laboració d''Obey''", ha explicat, alhora que ha posat en relleu que l'artista de graffiti nord-americà "té obra a Espanya".

En aquest sentit, el director del museu ha indicat que si es tracta d'una acció artística, "lo lògic hauria estat sol·licitar permís" i "haver intentat participar de les lògiques de la institució pública". A més, ha afegit que "sembla ser" que Greenpeace volia "oferir aquesta pancarta com a donació a la col·lecció del museu".

PENJATS A MOLTS METRES D'ALÇADA

"Això té el seu propi desenvolupament", ha declarat Manuel Segade, per després afegir que, "per temes de seguretat", els "inquieta" aquest tipus d'acció perquè "podria haver passat alguna cosa o pot passar alguna cosa amb qualsevol dels activistes que, al fons, estan penjats a molts metres d'alçada".

Pel que fa al fons de la protesta, Manuel Segade ha destacat que, des d'octubre, el museu té una obra a la seva col·lecció permanent de l'artista Amos Gitai (Haifa, Israel, 1950), que parla de l'assassinat d'Isaac Rabin, del primer ministre israelià , "que estava intentant en aquell moment arrencar el procés de pau i la solució dels dos Estats".

D'altra banda, el director del museu ha posat en relleu que també compta amb l'obra "més important de tot el segle XX , quant a la declaració de 'no a la guerra' i sobretot del bombardeig sobre les poblacions civils", que és el 'Guernica' de Pablo Picasso. "Està exposada diàriament al museu, amb tota la seva dignitat, i oberta a qualsevol lectura social del present que la gent li vulgui donar", ha subratllat, per després afegir que el museu "tracta diàriament" els temes que "interessen al activisme".

En aquesta línia, li resulta "curiós" que els activistes utilitzin els museus "com una sorra pública on ells volen fer veure les seves causes", cosa que, segons la seva opinió, indica que "són importantíssims a nivell sociopolític avui dia, com a espais de transformació social i d'agenda política”.

Finalment, el director ha explicat que "s'ha envaït una façana d'un espai públic, però no s'ha produït cap dany, de manera que no es prendrà cap acció legal respecte a Greenpeace".