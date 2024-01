El PS Access (esquerra) i el comandament no adaptat de la PS5 (dreta). Foto: Sony

Els fanàtics dels videojocs amb discapacitat estan de sort. I és que la Fundació ONCE, en col·laboració amb PlayStation Espanya, ofereix la possibilitat als usuaris amb discapacitat de provar PlayStation Access, el comandament de la consola PlayStation 5 altament personalitzable.

Inclou múltiples botons fàcilment intercanviables i disposa d'un programari que permet adaptar les sessions de joc a les necessitats de cada persona. Aquells que ho desitgin, podran provar els jocs de PlayStation 5 amb el comandament Access en diferents ciutats Espanyoles, gràcies a les seus que Inserta Empleo té distribuïdes pel territori nacional.

A Barcelona es pot provar a la seu d'Inserta Empleo (situada al número 1 del carrer de Sepúlveda de Barcelona), fins al pròxim dijous 1 de febrer, després de tancar una cita a través del telèfon: 932384942 o enviant un correu electrònic a candidatos.catalunya.inserta@fundaciononce.es

Posteriorment, PlayStation Access estarà disponible en més seus d'Inserta. Consulta el calendari i ciutats en aquest enllaç.

Amb l'objectiu d'acostar els videojocs a més persones, PlayStation Espanya i Inserta Empleo posen en marxa aquesta activitat, que permetrà que usuaris amb discapacitat provin el comandament Access i s'endinsin en l'apassionant món dels videojocs.

El comandament és personalitzable. Foto: Sony

Access™, el comandament accessible de la consola PlayStation™5 (PS5™), recentment presentat per Sony Interactive Entertainment Espanya (SIE Espanya) i Fundació ONCE, de la mà de ‘Ga11y, videojocs accessibles’, la base de dades de videojocs accessibles que divulga sobre dispositius i videojocs per a tots, permet que més persones amb discapacitat motora o mobilitat reduïda puguin jugar a videojocs, així com prolongar les sessions de joc i fer-les més còmodes.

Les noves funcions que inclou de programari per a poder tenir un segon i tercer comandament com a ajuda permet que diverses persones puguin jugar movent un mateix personatge repartint-se les tasques en mode cooperatiu, de manera que l'aclamat videojoc The Last of Us Part I Remake es converteix en el primer videojoc a activar tots els perfils avaluats per Ga11y, obtenint així la màxima puntuació d'accessibilitat que pot atorgar-se a un videojoc per l'entitat.

TREBALL CONJUNT

PlayStation Access ha estat desenvolupat amb la col·laboració de la comunitat de jugadors amb discapacitat, així com empreses i associacions com AbleGamers, Stack-*Up i SpecialEffect, a més de PlayStation Studios.

Posa el focus en els 3 principals reptes als quals s'enfronten els jugadors amb discapacitat: la dificultat de sostenir un comandament estàndard durant molt de temps, la precisió en prémer els botons, i la interacció amb el joystick.

Així, s'ha creat per a solucionar aquestes 3 qüestions a través d'una experiència de joc altament personalitzable i consisteix en un kit acuradament seleccionat de 19 coixinets de botó i 3 de joystick intercanviables en diverses formes i dissenys. Els jugadors poden adaptar-les a la seva força, llibertat de moviments i necessitats físiques individuals, i crear configuracions de control personalitzades gràcies a una sèrie de característiques de personalització de maquinari i programari.