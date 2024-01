Treballadors del 112 es concentren a Barcelona el primer dia de vaga indefinida

Els sindicats representants dels treballadors del 112 de Reus (Tarragona) i Zona Franca de Barcelona han explicat que preveuen noves mobilitzacions "aviat" per seguir reclamant la internalització del servei.

Així ho han explicat aquest dimecres en roda de premsa el representant de CGT Reus, Martí Vallvé, i el representant de CC.OO. Zona Franca, Eduard Ortega, al Parlament de Catalunya, després de traslladar als grups parlamentaris "la necessitat de la internalització del servei i per explicar la precarietat" a què estan sotmesos.

Vallvé ha detallat que fa cinc mesos que estan de vaga per "buscar solucions davant d'un conflicte laboral i d'interessos", i ha manifestat que els treballadors estan aguantant condicions impròpies i treballant sota unes condicions precàries, en les seves paraules.

"Necessitem un servei d'emergències professional"



"Hi ha una falta de personal crònica que repercuteix en la pèrdua de trucades d'emergències com incendis, violències de gènere o ofegats a la platja. És un conflicte d'interessos perquè afecta el Govern, que no gosen internalitzar el 112", ha afegit .

Ha destacat que fa un any que el Govern els va prometre presentar un informe per veure la viabilitat de la internalització del servei, i que "encara no s'ha fet", i ha recordat que Ferrovial --empresa que gestiona el servei actualment- està multat per mala gestió i que al març se li acaba el contracte.

"Necessitem un servei d'emergències professional. De moment, el Govern prefereix pagar 20 milions d'euros a un intermediari que invertir-los a tenir un bon servei d'emergències", ha lamentat Vallvé.

Per part seva, Ortega ha dit que el 112 és un "servei fallit i infradimensionat d'empreses que miren per al benefici propi econòmic i no per al de la ciutadania".

A més, ha destacat la precarietat salarial, ja que els torns de nit es cobren a 1,80 euros l'hora i els caps de setmana treballats amb 14 euros, fet que "per a la conciliació familiar és força just".

Ortega també ha recordat que hi ha hagut casos d'assetjament laboral i sexual dins del servei, encara que "a l'empresa no li interessa gaire treure el tema" i responen als casos amb protocols del 2014.

"Creiem que amb la internalització del servei tots els problemes es poden pal·liar. Demanem responsabilitat directa a la Generalitat. Volem un conveni propi i d'emergències que no sigui telemàrqueting", ha dit.