Un anticicló potent amb aire subtropical s'ha assentat sobre la Península i amb temperatures molt altes per al gener. - METEORED

Espanya es veurà afectada durant els propers dies per un "profund i intens anticicló de bloqueig" que deixarà temperatures excepcionalment altes per a aquesta època de l'any i desglaç de la neu caiguda amb la borrasca 'Juan'. Això farà que Espanya tingui durant aquest curt període un temps amb "característiques úniques al món" amb màximes que podrien arribar fins als 25 a 28 ºC en certs punts del país, segons ha explicat Francisco Martín, expert de Meteored.

Això és degut a l'anticicló subtropical que ocuparà una gran porció de la troposfera. Amb això, s'espera que diverses zones d'Espanya tinguin valors de rècord en certes variables meteorològiques relacionades amb la temperatura a 850 hPa i el geopotencial a 500 hPa. Així es preveu un temps estable amb cels clars i altes temperatures que podrien batre rècords per a un mes de gener.

"Els mapes de percentils mostren valors rècords sobre Espanya respecte a altres parts del món, tant en intensitat, extensió i durada de les dues variables previstes i mostrades", ha argumentat Martín qui ha afegit que "basant-se en aquests mapes, a uns 5.500 metres d'altitud (500 hPa) les temperatures estaran aquests dies a la part més alta de la sèrie disponible, podent assolir rècords a Espanya, Portugal, Marroc i Algèria".

El mateix pot passar amb les temperatures a uns 1.500 metres (850 hPa). Els valors previstos per al 25 de gener, i altres dies i hores, poden prendre valors màxims de la sèrie a la zona analitzada.

"No hi ha dubte que en altres llocs de la Terra les temperatures a 1.500 metres poden ser més grans però, quan es comparen amb la sèrie històrica moderna, els valors més alts es troben sobre àmplies zones d'Espanya", segons el portaveu de Meteored.

Amb aquesta configuració, les temperatures diürnes en superfície seran primaverals i des d'aquest dimecres arribaran més enllà dels 20 ºC a moltes zones d'Espanya. També es poden superar els 25 ºC a zones del sud i sud-est peninsular, així com a les Canàries.

A la nit, amb el cel clar, els valors tèrmics baixaran i els contrastos de les temperatures entre el dia i la nit seran molt alts a les zones de l'interior peninsular. D'aquesta manera, podrien batre's alguns valors de temperatures màximes a l'interior peninsular, especialment a la Meseta Nord, alerta Meteored.

Els dies càids al gener es dupliquen



Precisament, segons l'última anàlisi d'eltemps.es sobre les temperatures, els dies càlids al gener s'han duplicat i fins i tot triplicat a Espanya des dels anys 60, i ja suposen un 25% o més del mes a tot el país.

Així, encara que el gener és el mes més fred de l'any a Espanya, la realitat dels darrers anys és la d'un mes que cada dia compta amb més dies càlids, especialment en les màximes, que assoleixen valors molt elevats.

Per arribar a aquesta conclusió, el portal ha analitzat les dades de temperatures màximes del període 1961-2023 per a diversos punts d'Espanya i ha calculat els dies que cada any se superava o igualava el llindar. Després s'han afegit per dècades i se n'han calculat les diferències.

El mapa que encapçala aquesta nota mostra la variació de dies sobre el llindar del percentil a la dècada 2014-2023 enfront del 1961-1970, per la qual cosa l'increment de dies considerats com a càlids és clar a tot el país, amb una única excepció: Izaña (Tenerife), l'estació del qual té un descens de -1,2 dies, que gairebé podria entrar en la variabilitat natural.

En general, l'ascens és més gran en àrees de l'interior del país, del sud i del Mediterrani. Els dies càlids s'han duplicat a ciutats com Madrid, Conca i Sòria. Al sud, Màlaga i Jerez de la Frontera els han duplicat, mentre que Almeria els ha triplicat.

Per esbrinar si realment s'han incrementat els dies càlids al gener, s'han analitzat les dades d'estacions centenàries a Espanya: Barcelona – Fabra, Zamora, Madrid – Retiro, Daroca i Tortosa. En totes, els dies càlids i els dies molt càlids s'han incrementat notablement des dels anys 20 del segle passat. Aquest increment, a més, s'ha accelerat a les dècades més recents.

Per exemple, a Barcelona - Fabra, estació ubicada a la serra del Collserola, sobre la ciutat ia 415 metres d'altitud, els dies càlids s'han multiplicat fins a 4 des del segle passat. El mateix passa amb els dies molt càlids, que han passat de ser aproximadament 1 a l'any a uns 4 o 5. De fet, avui dia hi ha més dies molt càlids que els dies càlids al gener que hi havia a les dècades de 1920 a En 1990, finalitza eltemps.és.