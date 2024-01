Arxiu - Viatgers esperen l'arribada d'un tren a una de les andanes de l'estació de Sants - Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna a una Unió temporal d'Empreses formada per OHL (ara OHLA) i Guinovart Hispania, així com les asseguradores Generali, HDI i AIG Europe, a pagar a Renfe 13,4 milions d'euros per la paralització durant 42 dies del trànsit ferroviari com a conseqüència de l'enfonsament d'un túnel a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) el 2007

La sentència desestima els recursos de les dues empreses constructores i estima el de HDI i AIG en l'únic sentit d'establir com a dia inicial la meritació d'interessos de l'article 20 de la Llei de contracte d'assegurança el 30 d'octubre del 2009 i no el de la data del sinistre.

Els fets van tenir lloc el 20 d'octubre del 2007, quan es va produir un enfonsament al túnel del Gornal, al punt quilomètric ferroviari 674/094 (terme municipal de l'Hospitalet), en el marc dels treballs d'execució de les obres portades les dues constructores per a la construcció de l'alta velocitat Madrid-Barcelona, en produir-se el trencament de dos panells de la pantalla del túnel i el posterior enfonsament de part de l'andana de l'estació de ferrocarril de Bellvitge.

Tramitat un procediment administratiu de determinació de responsabilitat, va concloure amb un acord del consell d'administració d'Adif, el 30 d'octubre del 2009, que va declarar a la UTE responsable dels danys i perjudicis produïts per l'esfondrament esmentat.

El Suprem destaca en la darrera resolució que l'acord de paralització adoptat cautelarment per Adif no eximeix de responsabilitat les empreses constructores causants del dany i les asseguradores, a les quals va demanar Renfe.