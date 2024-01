Foto: EuropaPress

El director general de Turisme de Barcelona, Mateu Hernández, i el de l'àrea de negoci d'alta velocitat de Renfe, Javier Pérez, han signat un conveni per fomentar l'ús del tren en el marc de la Copa Amèrica aquest dimecres a la Fira Internacional del Turisme, Fitur 2024.

Turisme de Barcelona promocionarà els productes de l'operadora ferroviària a les seves publicacions i al sector de fires, congressos i esdeveniments, i Renfe les activitats culturals que l'entitat plantegi, informa l'operadora en un comunicat.

Tots dos veuen el certamen esportiu com una “oportunitat única” per promoure la capital catalana com a destinació turística.

Renfe també preveu programar noves rutes de trens turístics temàtics juntament amb la Diputació de Barcelona, i donar així continuïtat a la iniciativa impulsada el 2023.

Han signat l'acord la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, i el de Renfe, Raül Blanco, a Fitur.