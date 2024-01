Leonardo Royal Hotel Eivissa Sant Antoni - EP

La Federació Balear de Balconing, encarregada de l'estudi dels casos d'aquesta moda letal particular que practiquen alguns turistes a Espanya, ha publicat el rànquing històric de casos de balconing al nostre país just a l'inici de la temporada 2024, que la federació ha decidit publicitar amb el hashtag #BalconLeague2024.

Per si algú no coneix què és el 'balconing', es tracta d'una moda on els turistes –i de vegades els nacionals– salten pels balcons dels hotels turístics en un intent per desafiar la gravetat. I spoiler, ningú aconsegueix guanyar Newton, deixant nombrosos casos de turistes morts i ferits.

L'estudi realitzat per la Federació desgrana els casos de balconing depenent del lloc d'origen del turista. Per donar una puntuació final en aquest índex, els investigadors sumen les morts per aquesta causa als casos totals (morts + ferits) i donen lloc a la puntuació final de cada país. També proporcionen altres dades que poden ser interessants, com el total de pisos caiguts que han sumat tots els usuaris de balcòning, el tant per cert de casos fatals o quan es va produir el darrer salt.

El país que encapçala el rànquing de balconing és, sense sorpreses, el Regne Unit, que s'ha obstinat a liderar aquesta curiosa tradició. Els britànics sumen 173 punts al rànquing, triplicant la puntuació del segon classificat. L'històric reflecteix que els britànics han tingut 34 morts per balconing i 105 ferits, i han donat un total de 139 casos. De la mateixa manera, han desprès 439 pisos amb aquesta pràctica i, de mitjana, solen saltar del pis 3,2. El 24% dels casos han acabat en mort -l'últim va ser el 2023-.

El segon país del rànquing és Alemanya, que suma 51 punts, amb 12 morts i 27 ferits de balconing que sumen un total de 39 casos. Els alemanys han caigut 129 pisos fent aquesta curiosa pràctica i els agrada saltar des d'una mica més amunt que els anglesos, amb una mitjana de 3,3. En saltar des de dalt, sumen un 31% de casos fatals, també lleugerament per sobre dels britànics.

El tercer país del rànquing és Espanya, un fet que reflecteix que el balconing, com qualsevol moda internacional, també ha traspassat les nostres fronteres. El nostre país suma 26 punts en aquest rànquing, amb 3 morts per balconing i 20 ferits, cosa que suma un total de 23 casos. Els espanyols hem baixat 48 pisos saltant pel balcó i de mitjana, saltem des del 2,1. El 13% dels casos són fatals.

Completen el TOP5 de balconing Itàlia i França, amb puntuacions de 18 i 15 respectivament.

A continuació, podeu consultar el rànquing: