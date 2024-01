El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano - EUROPA PRESS

El conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano, ha anunciat una partida extra de 5 milions d'euros per garantir el subministrament d'aliments a famílies vulnerables, amb una inversió total que ara puja als 12 milions, després que el Govern hi hagi impulsat un nou model de targetes moneder per a famílies amb fills en situació de pobresa severa, que substitueix les cistelles d'aliments, que segons el conseller deixarà més de 150.000 famílies catalanes sense cobrir.

"I si cal més, posarem més", ha assegurat el conseller en declaracions als mitjans aquest dimecres des del Parlament arran de l'anunci d'aquesta partida extraordinària i també ha criticat el nou model estatal amb què el Govern preveu arribar, a partir del proper mes d'abril del 2024, a unes 70.000 famílies ia més de 100.000 persones.

"El Govern hauria hagut de fer-ho millor per donar garanties a les entitats i famílies que el programa es podria mantenir. Però en qualsevol cas, el més rellevant, la Generalitat garantirà l'ajuda a totes les famílies que ho necessiten", ha remarcat el titular de Drets socials.

Campuzano ha explicat que aquest any treballaran amb les entitats del tercer sector i amb les entitats municipalistes en el model d'atenció de garantia d'aliments de cara al 2025 perquè els marges que deixa “el programa estatal són relativament petits”.

El conseller ha advocat per disposar d'un model adaptat tant a l'estructura de les entitats del tercer sector que treballen en aquestes qüestions com també a l'estructura de supermercats que operen al nou model de targetes moneder: “Lamentem que el Govern durant aquests anys hagi gestionat tan malament aquesta situació”.