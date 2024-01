Raval (Barcelona) a la nit / EuropaPress

Un 77% de les dones catalanes tenen por de caminar sola a la nit per la possibilitat de patir un robatori, davant d'un 47% dels homes, segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat de Catalunya (CEO ).

Així es desprèn de la tercera enquesta Òmnibus del 2023 del CEO, que es va realitzar entre el 29 de setembre i el 30 de novembre, i en què s'ha obtingut una mostra aleatòria de 2.162 persones grans i residents a Catalunya --1.868 van respondre en línia i 294 en paper--, i amb un marge d'error del +2,11, ha explicat el director del CEO, Jordi Muñoz, en roda de premsa aquest dimecres.

A més, un 71% de les enquestades tenen por de caminar sola a la nit per patir una agressió sexual, mentre que aquesta xifra és d'un 19% en el cas dels homes i, en general, més d'un 40% dels enquestats manifesten molta por de caminar sols per por de robatori o agressió.

Per franges d'edat, les persones més grans de 64 anys són les que tenen més por a patir un robatori i una agressió, seguides dels joves de 16 a 24 anys.

Pel que fa a la valoració dels cossos de seguretat, els enquestats puntuen amb un 8,5 de mitjana els Bombers de la Generalitat; amb un 7,2 als Agents Rurals, i amb un 6,8 als Mossos d'Esquadra, mentre que un 46% expressa haver rebut una molt bona atenció quan ha trucat al 112.

CENTRES DE MENORS

L'enquesta també ha preguntat sobre el suport a la instal·lació de centres per a nens i adolescents, així com de menors estrangers no acompanyats (MENA) , tant al seu municipi o barri com al costat de casa seva, i les dades mostren que un 41% estaria en contra que instal·lessin un centre de MENA a la seva ciutat, davant d'un 19% en contra d'un centre de nens i adolescents.

Quan es planteja la possibilitat d'instal·lar aquests centres al costat de casa seva, un 47% dels enquestats estan en contra que hi hagi un centre de menors estrangers i un 29% que hi hagi un centre de nens i adolescents.

A més, un 39% dels enquestats manifesta que prefereix viure en un poble ia un 36% li agradaria viure a una ciutat mitjana o petita, mentre que un 15% ha respost que prefereix residir a una ciutat gran i un 10% a una casa aïllada.