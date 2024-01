La foto de família després de la signatura de l'acord. Foto: CIAC

El Clúster de la Indústria de l'Automoció de Catalunya (CIAC) ha signat un conveni amb l'Institut Nacional de Ciberseguretat d'Espanya (INCIBE), per reforçar la ciberseguretat i ciberresiliència de les més de 200 empreses del sector privat de la indústria de l'automoció que formen part del clúster.

Amb aquest acord, el CIAC s'anticipa a la nova Directiva NIS2 que entrarà en vigor el 2025. En primer lloc, podrà informar a les empreses del que suposarà la normativa en matèria de ciberseguretat i fer difusió de totes les eines gratuïtes de què disposa l’INCIBE per a la seva aplicació. En segon lloc, aquest conveni permetrà realitzar un diagnòstic de com està el sector de l'automoció, dimensionar la problemàtica que tenen les empreses en ciberseguretat i acostar-les a l’INCIBE, per obtenir suport en aquesta matèria. Finalment, servirà per canalitzar les línies d'ajuts que es llancin des de les administracions.

AMENACES I CIBERATACS

Gràcies a aquest conveni, els membres del CIAC podran formar part de la posada en marxa d'iniciatives de ciberseguretat, tant preventives, com reactives per tal d'elevar els seus nivells de ciberseguretat i ciberresiliència davant amenaces i ciberatacs que posin en risc el seu funcionament i disponibilitat essencials. I és que el sector de la mobilitat es troba en constant transformació digital per la qual cosa el reforç de la ciberseguretat és fonamental per garantir la seguretat de les empreses.

CONVENI AMB CLÚSTERS DE TOT L'ESTAT

A més del CIAC, INCIBE, entitat dependent del Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, a través de la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, ha signat altres set convenis, amb vigència per als propers quatre anys amb: l’Associació Clúster d’Automoció de Navarra (ACAN), l’Agrupació Empresarial Innovadora del Sector d’Automoció de La Rioja (AEI Rioja), el Clúster de l’Automoció i Mobilitat de la Comunitat Valenciana (AVIA), l’Associació Clúster d’Automoció d’Aragó (CAAR), la Fundaci Clúster d’Automoción i Mobilitat de Galicia (CEAGA), el Clúster d’Automoció i Mobilitat de Castella i Lleó (FACYL) i el Clúster d’Automoció Mobilitat de Cantabria (GIRA). Per tant, un acord ampli amb el que s'han compromès clústers de tota Espanya fent-ho encara més rellevant atès que podran extreure's dades i estadístiques de tot el territori nacional. El conveni signat amb INCIBE és un exemple més de la col·laboració efectiva, el dinamisme i la comunicació que hi ha entre les 8 entitats que ja han treballat donant a llum projectes exitosos, alguns d'ells finançats pel Ministeri d'Indústria.

La signatura del conveni demostra una vegada més la rellevància dels clústers com a facilitadors de la comunicació entre la indústria i les Administracions, actuant de vehicle per a la construcció d'objectius comuns i el desplegament de polítiques de forma més ràpida i eficaç. En aquest context, resulta crucial ressaltar que la tasca del CIAC com a representant operatiu del sector a Catalunya va més enllà de la mera intermediació; treballa per alinear els interessos de les empreses amb les polítiques i iniciatives governamentals, promovent així un entorn propici per a la innovació, la competitivitat i el creixement sostenible.