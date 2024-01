Tots dos estaven citats a la Ciutat de la Justícia. Foto: Europa Press

El judici a Angela Dobrowolski acusada de presumptament agredir el seu exmarit, el productor de televisió Josep Maria Mainat, abans de presumptament intentar matar-lo s'ha suspès sense nova data en no acudir cap dels dos al jutjat.

El judici estava previst per aquest dijous 24 de gener a les 11:00 al Jutjat Penal 19 de Barcelona i Dobrowolski s'enfrontava a una petició de 9 mesos de presó per part de la Fiscalia, mentre que Mainat va denunciar l'agressió al seu moment, però després no es va mantenir com a acusació a la causa, i estava citat en qualitat de testimoni.

En tractar-se d'una petició de condemna inferior a 2 anys de presó, Dobrowolski podia ser jutjada en absència i tant el seu advocat amb la Fiscalia han estat d'acord a seguir endavant amb el judici sense.

Tot i això, la fiscal considerava "essencial" la presència de Mainat, el principal testimoni de càrrec de l'acusació, i ha demanat suspendre el judici al no ser ell present; en canvi, la defensa ha demanat fer el judici sense el testimoniatge de Mainat.

El jutge ha optat per suspendre el judici al considerar que fer-ho sense Mainat suposaria donar ales a una eventual petició de nul·litat per part de la Fiscalia , i en constatar que el testimoni estava "degudament citat" (cosa que nega la seva defensa) i tot i així no s'ha presentat, li ha imposat una multa de 500 euros .

UN TAMBORET I TARRO DE VIDRE



Dobrowolski està acusada d'un presumpte delicte de lesions en l'àmbit familiar durant una discussió l'abril del 2019, quan suposadament va llançar al seu marit llavors una caixa de fusta en què guardaven medicaments i el tamboret del piano, del qual va fer servir el coixí per colpejar Mainat, que no ha reclamat cap indemnització.

Ell va fugir cap a la cuina, on Dobrowolski presumptament "va agafar un pot de vidre de melmelada que hi havia sobre el taulell i va colpejar" Mainat al front.

Dobrowolski també té pendent el judici per presumptament intentar assassinar Mainat el juny del 2020: aquesta vista serà del 15 al 19 de juliol, quan la Fiscalia reclamarà condemnar-la a 16 anys de presó per suposadament administrar insulina a la seva llavors parella mentre dormia sabent que és diabètic.

Des que va ser detinguda com a sospitosa de l'intent d'homicidi, Dobrowolski ha fet fallida diverses vegades ordres d'allunyament que tenia imposades com a mesura cautelar i ha estat a la presó provisional, però ara està en llibertat.