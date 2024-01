El CaixaForum Macaya. Foto: CaixaBank

L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” ha preparat, per al dimecres 31 de gener a les 18:30 h a CaixaForum Macaya la sessió Pobresa de temps, un repte social per abordar, una trobada que té per objectiu debatre sobre què és la pobresa de temps, a qui afecta més, quins impactes té en la desigualtat en diferents eixos i què es pot fer per reduir-la des de l’acció política.

Aquesta sessió anirà a càrrec de Margarita Vega-Rapun, investigadora al Center for Time Use Research de la University College London i autora de l’estudi The multidimensionality of poverty: Time poverty in Spain (2021); i Sara Moreno Colom, professora de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigadora del Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT). L’acte estarà moderat per la periodista Silvia Angulo Valdearenas. El debat serà iniciat per la intervenció en vídeo de l'eurodiputada Lina Gálvez, especialista en pobresa de temps i també autora de l'informe The multidimensionality of poverty.

Els experts protagonitzaran una conversa a dues mans on s’analitzarà com fa anys que la definició de pobresa està qüestionada com un valor únicament social, però la pobresa de temps encara es fa servir de manera escassa quan se’n valoren les múltiples dimensions.

Malgrat això, les persones sense temps per a elles mateixes no poden desenvolupar noves habilitats i oportunitats, crear comunitat, participar en democràcia i un llarg etcètera, fet que n’impedeix un lliure desenvolupament com a persones i la participació plena en societat. Segons l'informe que es debatrà en aquesta sessió, el 35% de les dones a Europa pateix pobresa de temps. En paraules de Marta Junqué, coordinadora de la Time Use Initiative i qui farà les paraules de tancament del cicle “la pobresa de temps és un problema amb rostre de dona”

TANCAMENT DEL CICLE

Aquesta sessió tanca el cicle El dret al temps, debat clau per al segle XXI, que va començar el passat 17 de gener a CaixaForum Macaya i que durant dues sessions ha analitzat amb les aportacions de diferents experts l’organització del temps com un acord social que defineix la capacitat que tenim per desenvolupar-nos plenament com a persones.

Una iniciativa que també ha posat sobre la taula com el dret al temps (propi) pot reduir desigualtats, reequilibrar els temps de la nostra vida i proveir més benestar per a la ciutadania.