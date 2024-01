Conrad Chase

Conrad Chase, conegut per participar a la sisena edició del reality Gran Hermano, en què va quedar en segona posició, ha mort als 58 anys. La seva mort ha estat anunciada per l'agència de representació Telegènia a la xarxa social X - abans coneguda com a Twitter-.

"Vam lamentar la mort de Conrad Chase, concursant de 'Gran Hermano 6'. Acompanyem en el sentiment els seus companys, amics i familiars", ha publicat l'agència.

És el segon finalista d'aquesta edició que ha mort. El febrer del 2019 va morir la tercera finalista del programa, Natacha Jaitt.

Al llarg de l'edició, Conrad es va fer amic íntim del guanyador, Juanjo. En sortir van enfortir els seus vincles i van decidir llançar-se al món de la música amb dos singles: 'La gosadera' i 'No te quiero más'.

També va formar part de la banda Baja Boys, exercint de vocalista i coreògraf.

El primer concursant de Gran Hermano a reaccionar a la seva mort ha estat Iván Armesto, de la primera edició "El meu condol més sincer. Vaig coincidir alguns dies amb ell quan va ser concursant de 'GH'. Era una persona amable i divertida. Sento la seva pèrdua" , ha sentenciat.