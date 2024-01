Arxiu - Façana del Tribunal Suprem

Les ONG Fundació Raíces i Coordinadora de Barris han anunciat que emprendran "accions oportunes" després de declarar el Suprem il·legals 12 devolucions més de menors no acompanyats de Ceuta al Marroc el 16 d'agost del 2021.

"Estudiarem la situació individualitzada de cadascú i conforme al seu interès emprendrem les accions oportunes per al restabliment dels seus drets i per reparar el dany sofert i la vulneració del seu dret a la integritat física i moral, tal com ha reconegut el Suprem" , han exposat les ONG en un comunicat conjunt.

El Tribunal Suprem (TS) ha rebutjat els recursos de la Delegació del Govern i la ciutat de Ceuta. A més, ha considerat vulnerat el dret a la integritat física i moral dels joves i que no s'ha valorat l'interès superior del menor.

Precisament, fa quatre dies, el TS confirmava que la devolució de vuit menors no acompanyats de Ceuta al Marroc el 2021 va ser il·legal per l'"absoluta inobservança" de les prescripcions de la Llei d'Estrangeria.

Les organitzacions Andalusia Acoge, Coordinadora de Barris, Elin, ExMenas Madrid, Fundació Arrels, Gentium, Maakum i No Name Kitchen van denunciar per diferents vies la "il·legalitat" d'aquestes repatriacions.

"Dels vuit menors de la sentència 86/2024 avui tots ja han complert 19 anys i un en té 20. Tots ells van ser inicialment repatriats. D'ells, només dos van aconseguir tornar nedant, arriscant de nou les seves vides. Dels sis que es van quedar al Marroc, tots estan localitzats, un en una situació d'abandonament absolut, vivint al carrer des de llavors i en una situació d'enorme deteriorament i risc", han explicat les ONG.

Igualment, han exposat sobre els 12 d'aquesta nova sentència notificada, que dos segueixen sent menors d'edat actualment, un és a Ceuta i un altre al Marroc, cinc en tenen 18 acabats de fer, quatre en tenen 19 i un ja ha fet 20 anys. També han precisat que sis estan a Espanya, "bé perquè la seva repatriació va ser paralitzada gràcies a les mesures cautelars adoptades pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Ceuta, bé perquè després de ser repatriats van tornar a creuar la frontera pels seus propis mitjans posant la seva integritat novament en risc".

És el cas d'Abdelhakim Zerrad, un noi de 19 anys que va ser un dels afectats. Va tornar a posar la seva vida "en risc" per tornar a Espanya després de la repatriació. Actualment, treballa a Vigo com a ajudant de cuina en un restaurant col·laborador del Programa 'Cuina Consciència', de Fundació Raíces. "Vam dir que érem menors. Ningú ens va escoltar. La policia ens va portar enganyats a la frontera, ens van dir que ens portaven a un altre centre d'acollida a Ceuta", ha assegurat.

"QUEDA RESTAURAR EL DANY CAUSAT"



En aquesta línia, el president de Coordinadora de Barris, Javier Baeza, ha recalcat que la sentència "recorda les autoritats que no hi pot haver retallades en els Drets de la infància". En tot cas, ha destacat que “ara queda restaurar el dany causat als nens afectats, reconstruir la seva confiança i assegurar que alguna cosa així no torni a passar”.

L'advocada de Coordinadora de Barris, Patricia Fernández, ha indicat que el pronunciament de la Justícia és "clar", que les devolucions dels nens "van ser expulsions col·lectives, prohibides pel Conveni Europeu de Drets Humans". "Una gravíssima violació que va posar en greu risc 55 nens. Aquest pronunciament del Tribunal Suprem ha de contribuir a posar límit a les violacions de drets a les nostres fronteres", ha precisat.

Per part seva, la presidenta de Fundació Raíces, Lourdes Reyzábal, ha exposat que "és molt preocupant que en un Estat de Dret, sigui el Ministre d'Interior i el Govern qui no assumeixi la jurisprudència i qui negui validesa als fets provats en els tribunals".

Alhora, l'advocada de Fundació Raíces, Paloma García ha subratllat que "ara cal exigir a l'Administració de l'Estat i de la Ciutat de Ceuta que deixin de posar traves a aquests nens i joves i compleixin voluntàriament les Sentències". A més, ha destacat que "està en joc la respectabilitat d´Espanya com a Estat de Dret".