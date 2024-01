Les universitats públiques catalanes es plantegen si cal canviar la manera davaluar. EP

La Conselleria d'Educació de la Generalitat ha elaborat un marc d'orientacions i recomanacions per als docents i centres educatius sobre com incorporar la Intel·ligència Artificial (IA) a l'educació, que enviarà a escoles i instituts públics de Catalunya.

En una entrevista d'Europa Press, el director general d'Innovació, Digitalització i Currículum de la Generalitat, Joan Cuevas, ha afirmat que les orientacions són per a tota l'etapa educativa, però sobretot per a l'últim cicle de Primària, ESO i Batxillerat, on el contingut de les orientacions segurament serà més aprofitable”.

Les recomanacions s'han elaborat a partir de l'experiència de centres educatius catalans que ja han incorporat la IA a les aules, i aborden els “riscos a nivell ètic, el desplaçament de rols o funcions humanes o la seguretat de les dades”.

Cuevas ha insistit que la IA "no ha de ser una amenaça sinó una oportunitat"; creu que aquestes recomanacions serviran els docents per decidir com incorporar aquesta tecnologia a la dinàmica de la classe i repensar les activitats, i assegura que es fa d'acord amb els marcs europeus i internacionals.

FOMENTAR EL PENSAMENT CRÍTIC



Sobre com s'implementarà a l'aula, ha dit que es podran crear imatges i discutir-les a classe, música o fer fulls de càlcul per a matemàtiques, i que l'objectiu, entre d'altres, és "fomentar el pensament crític" de l'estudiantat.

D'altra banda, Educació ha finançat un projecte sobre formació experimental de docents per incorporar la IA a l'aula i "com el rol del docent pot elaborar", i ja s'està fent en 15 centres educatius catalans.

El director general d'Innovació assegura que la Conselleria té constància de certa "preocupació de les famílies" no tant per l'aprenentatge amb la IA sinó pel que fa a la seguretat de les dades, la transparència i els temes ètics.

UNIVERSITATS



A l'àmbit universitari, els vicerectors d'universitats públiques catalanes ja han començat a abordar en "reunions informals" l'ús de la IA entre els estudiants, la formació al professorat sobre el potencial d'aquesta tecnologia i la possibilitat d'haver de repensar els plans de estudis o processos d'avaluació.

El vicerector de Política Universitària de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) --el rector del qual presideix actualment l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (Acup)--, Joan Gispets, ha assegurat que "no es pot posar barreres als avenços tecnològics i mirar cap a una altra banda”, i recorda que el juliol del 2023 es va celebrar una taula interuniversitària sobre l'aprenentatge del segle XXI que ja va abordar els reptes de la IA.

Per a ell, cal canviar el focus sobre la tasca del professor, "deixant de demanar als estudiants que donin respostes i, en canvi, que sàpiguen fer preguntes" a la Intel·ligència Artificial, ja que defensa que aquestes eines permeten donar respostes més ràpides i són útils en laprenentatge.

"El paper dels humans seguirà sent fer-se preguntes" i, encara que reconeix que hi ha certa preocupació sobre l'ús de la IA entre els universitaris, afirma que a ell el que més el preocupa és el nivell de comprensió lectora o de matemàtiques amb què arriben a la universitat els graduats de Batxillerat.