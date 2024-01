Foto: EuropaPress

Fundació CERMI Mujeres (FCM) impulsarà la publicació 'No estás sola' que recopilarà la història de dones amb discapacitat. Així s'ha presentat en el marc del programa commemoratiu del 10è Aniversari entitat durant la Conferència CERMI Territoris monogràfica sobre Dones i Nenes amb Discapacitat.

En el marc d'aquest aniversari, des de FCM han dissenyat un logotip específic, s'ha creat un premi especial als premis cermi.es, es preveu la visita a les institucions europees amb motiu del Dia de la discapacitat i la celebració del VII Fòrum Social de Dones i Nenes amb Discapacitat a Madrid.

Així mateix, per commemorar aquest aniversari es posarà en marxa una Escola de nenes de CERMI Dones, una iniciativa que sorgeix amb la celebració del II Fòrum Social a Múrcia quan s'incorporen les nenes als fòrums socials.

Després de la presentació del programa de l'aniversari, es va dedicar un temps per tractar en profunditat el programa del Parlament europeu de les dones amb discapacitat que se celebrarà sota el títol 'El futur que volem', l'1 de març, a l'hemicicle del Senat. Una iniciativa que té com a objectiu definir l'agenda de les dones i les nenes amb discapacitat per a la propera dècada.

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ

Durant la reunió, també es van abordar, entre altres temes, les qüestions de gènere i discapacitat en l'acció política i l'estructura dels CERMIS Autonòmics . A més, es van exposar les iniciatives i les diferents activitats de CERMI Dones als CERMI Autonòmics.

En aquest sentit, es va explicar el programa 'En RED' per a la millora de la protecció davant de la discriminació i la desigualtat que enfronten les dones amb discapacitat que es posa en marxa amb la col·laboració del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030.

Aquesta iniciativa es concep com un pont entre les instàncies que treballen per la igualtat de les dones i homes amb discapacitat al si del moviment associatiu de la discapacitat a fi de generar entre els diferents territoris les necessàries sinergies que permetin consensuar agendes polítiques i oferir-ne una resposta inclusiva a les demandes de les dones amb discapacitat.

En aquest sentit, el programa inclou cicles formatius amb enfocament interaccional que prengui en consideració la discapacitat, adreçats a les dones amb discapacitat que formen part d'aquesta xarxa de treball al voltant de la defensa dels drets humans de les dones, així com la prestació d'assessorament especialitzat a les organitzacions socials en casos de discriminació amb un impacte especial en les dones amb discapacitat.

Així mateix, es propiciarà l'elaboració d'argumentaris comuns, així com la posada en comú d'experiències, debats i anàlisi de la situació dels drets. Finalment, es va obrir un espai de debat entre les persones que integren la reunió destinada a resoldre dubtes, compartir suggeriments i fer plantejaments.