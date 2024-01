Foto: EuropaPress

El 91% dels pares no posa regles als seus fills per a l'ús de la Intel·ligència Artificial, en contrast amb el 42% dels professors que sí que plantegen restriccions significatives a l'ús d'aquesta tecnologia.

A més, el 60% dels pares i mares estan a favor d'incloure la IA al currículum acadèmic, pràcticament la mateixa proporció que els professors (56%). Tot i això, el 57% dels pares valora de manera positiva l'impacte de la IA en l'educació que reben els seus fills, pel 39% dels docents que valora de manera positiva l'impacte educatiu de la IA.

Així ho revela la cinquena edició de l'estudi d'Empantallados.com i GAD3 sobre i ús de la tecnologia a les llars espanyoles, que analitza l'impacte de la IA als principals entorns educatius: la família i el col·legi. La investigació es basa en una enquesta a una mostra representativa de pares i mares a Espanya amb fills menors de 18 anys, adolescents entre 14 i 17 anys i professors d'ensenyament no universitari.

"Un dels grans debats quant a l'ús de la tecnologia digital ha estat l'establiment de regles i limitacions que ajudin els menors a fer un bon ús d'aquestes eines. En el cas de la IA, aquesta és una realitat amb què sí que treballa ja una minoria de professors, però sobre la qual encara falta conscienciació entre les famílies", afirma la coordinadora d'Empantallados.com, María José Abad.

Tot i ser una tecnologia disponible des de fa poc temps, ja han utilitzat la IA el 69% dels pares i mares, el 73% dels professors i el 82% dels alumnes; i volen continuar aprenent més sobre IA el 78% dels pares, el 82% dels professors i el 63% dels alumnes.

"Les elevades dades de primer ús de la IA i de l'interès per saber-ne més són reveladors. Tenint en compte que ChatGPT es va llançar al mercat el novembre de 2022, moment a partir del qual es va popularitzar la IA, suggereixen un nivell d'adhesió ràpid. A més, es tracta d'una novetat que pot transformar l'activitat de tots els sectors. La irrupció de la IA sembla reunir els elements necessaris per ser més que un altre avenç tecnològic més; a nivell sociològic, podria ser el salt cap a un nou paradigma" , afirma el president de GAD3, Narcís Michavila.

Més del 70% dels entrevistats ha sentit a parlar d'IA a les xarxes socials oa través de Google (73% de pares, 76% de professors i 71% d'alumnes). Els mitjans de comunicació han estat la segona font d‟informació per al 74% dels pares, el 86% dels professors i el 54% dels alumnes.

La IA ha esdevingut també tema de conversa. Dos de cada tres alumnes (66%) han parlat d'IA amb els amics; set de cada deu professors (70%), amb els seus companys i, en canvi, només un de cada tres pares i mares (36%) a la feina.

Respecte a l'ús de la IA, la majoria d'entrevistats afirma haver preguntat alguna cosa a un chatbot1, específicament a ChatGPT : 71% de pares, 86% de professors i 91% d'alumnes. També més de la meitat ha interactuat mai amb assistents de veu virtuals, com Siri o Alexa: 69% de pares, 49% de professors i 63% d'alumnes.

En menor mesura, han utilitzat eines d'edició i creació d'imatges mitjançant IA: 39% de pares, 45% de professors i 48% d'alumnes. La major part de les famílies que han utilitzat IA han recorregut a ChatGPT per cercar informació (69%). I pràcticament una de cada dues (47%) per obtenir noves idees.

Les dades suggereixen que s'ha tractat de converses exploratòries, ja que només un de cada tres pares i mares (31%) utilitza aquesta tecnologia de manera freqüent com a font d'informació. En el cas dels alumnes, la xifra puja fins al 40% i, en el dels professors, baixa fins al 22%.

La investigació posa de manifest que els adults són els que menys es fien de ChatGPT com a font d'informació (50% en el cas dels pares i 37% en el dels professors).

Segons l'estudi, només el 30% dels pares i les mares confiaria en les xarxes com a font d'informació; és a dir, vint punts percentuals menys que a la IA. Un patró de confiança que es replica entre els menors: el 61% dels alumnes entrevistats confia força en ChatGPT, davant del 27% que ho fa a les xarxes.

La major part de famílies (83%) i professors (90%) manifesten preocupació per les polítiques de privadesa i l'ús de les dades personals per part de les eines d'IA. En la mateixa proporció, assenyalen la necessitat de marcs legals actualitzats que donin seguretat al tractament de la informació en aquestes aplicacions. En canvi, aquest tema només preocupa un de cada dos menors entrevistats (48%).

Com passa amb la resta de tecnologies digitals, els menors d'edat semblen acceptar-les més fàcilment que els adults. La majoria considera que sap més de la IA que els pares i professors. Tot i que la majoria de pares i mares manifesten interès per la IA, es mostren dividits sobre la seva conveniència per als seus fills: 43% ho recomanaria i 57% no.

L'estudi conclou que, probablement perquè la IA és molt nova i encara no es coneix bé, no s'observa una reflexió àmplia sobre la conveniència de limitar-ne l'ús als menors, ja que només el 9% dels alumnes afirmen que els pares els posen regles per a l'ús de la IA, en contrast amb el percentatge de professors (42%) que sí que plantegen restriccions significatives a l'ús de la IA.

Tot i que no se sap quins canvis pot impulsar la IA, els adults consideren que aquesta tecnologia serà important per als fills. El 61% dels pares pensa que tindrà un efecte positiu en el futur laboral dels fills; 54% en el cas dels professors.

Tot i això, hi ha un aspecte pràctic d'ús de la IA que família i professorat rebutgen. El 53% dels pares i el 67% dels professors no recomanen aquesta nova intel·ligència per fer feines i deures, encara que quatre de cada deu pares i mares (40%) reconeixen haver utilitzat alguna vegada chatbots per ajudar els seus fills amb la tasca escolar per fer a casa.

L'anàlisi d'ús que els alumnes fan de la IA confirma la seva preferència pels fins pràctics . El 58% dels alumnes que ha utilitzat IA hi ha recorregut per fer feines; el 56% l'ha fet servir per complementar continguts de matèries; i el 50% per estudiar i preparar exàmens. En menor mesura la fan servir per a accions més creatives: només el 41% ha utilitzat la IA per buscar noves idees.

El 73% dels professors ha utilitzat eines d'IA en alguna ocasió, i és més comú entre els menors de 40 anys. Principalment, per generar noves idees per a les classes (64%) i per complementar continguts (50%). Per etapes, destaca l'ús que fan els professors de FP de ChatGPT per complementar continguts: el 71% l'ha utilitzat.

La majoria dels professors (56%) creu que els seus alumnes no tenen més coneixement que ells a IA; i el 48% ha adaptat els mètodes d'ensenyament a aquesta nova realitat tecnològica, especialment a l'ESO. Les adaptacions inclouen la integració d'aquestes eines a l'ensenyament (64%) i, en menor mesura, els controls antiplagi (40%).

Les dades de l'estudi permeten concloure que, amb els seus diferents matisos, famílies, professors i alumnes "veuen a la IA una eina amb potencial per al sector educatiu, cridada a transformar processos i formes d'educar".